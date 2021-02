Rektor: VŠ by se mohly částečně otevřít nejdřív po Velikonocích

Praha - Vysoké školy se za příznivé epidemické situace začnou otevírat nejdříve po Velikonocích. Jako první by se v nich pak měla obnovit praktická výuka pro poslední ročníky studia. Univerzity proto začnou připravovat testování, které by návrat studentů mělo doprovázet. Využít by chtěly neinvazivní PCR testy, které se zpracovávají v laboratořích a jsou přesnější než antigenní testy s výsledkem na místě. Po dnešním jednání pléna České konference rektorů to ČTK řekl předseda konference Petr Sklenička.

"Dohodli jsme se, že chceme být připraveni z hlediska testů, tak abychom mohli minimálně poslední ročníky bakalářského a magisterského studia co nejdřív začít uvolňovat," uvedl Sklenička. Pokud by se situace zlepšila, dalo by se o tom podle něj uvažovat po Velikonočním pondělí, které bude 5. dubna. "Dřív nepředpokládáme, že by se začaly uvolňovat byť jen poslední ročníky," řekl.

Pokud by se jako první mohla v dubnu obnovit praktická výuka posledních ročníků, znamenalo by to návrat 40.000 posluchačů a 11.000 akademiků. Kdyby se praktická výuka uvolnila pro všechny ročníky, týkalo by se to 130.000 studentů a 16.000 zaměstnanců vysokých škol, řekl Sklenička. Z toho by podle něj vyplývala i potřeba testů na covid-19.

Využívat by se měly PCR testy například ze slin. "U těch antigenních testů máme informace, že jsou chybové, pokud se jedná o bezpříznakové pacienty," řekl rektor. O tom, zda by se mělo testovat jednou či dvakrát týdně, podle něj zatím není rozhodnuto. Podotkl, že by šlo o velké množství testů a vysoké školy počítají s tím, že by si logistiku zajišťovaly samy.

Rektoři by podle něj rádi využili spin-off firem při univerzitách a dalších vědeckých pracovištích, které hodlají distribuovat PCR testy. Jako jednu z možností uvedl třeba testy z Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) v Olomouci. Testování vysokoškoláků by tak podle Skleničky nemuselo zatěžovat strukturu současných odběrových míst. Vysoké školy by nicméně podle rektora uvítaly, kdyby jim ministerstvo následně zaplatilo náklady, které s testováním budou souviset.

ČKR podle něj dnes rovněž vyzvala vládu, aby kompenzovala zvýšené náklady a ztráty z provozu kolejí a menz. Vysoké školy usilují o to, aby se mohly přihlásit do programů COVID gastro a COVID ubytování. Náklady některých škol jdou ke stovce milionů, řekl Sklenička. Co se týče kolejí, jde podle něj u větších vysokých škol o vyšší desítky milionů.

Rektoři také chtějí vyzvat ministerstvo zdravotnictví a vládu, aby mezi prioritní skupiny pro očkování zařadily i studenty zdravotnických oborů, kteří chodí na praxi do nemocnic. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) s tím souhlasí, řekl rektor. Dalším požadavkem pak podle něj je, aby se řešil nedostatečný počet zdravotnického personálu a vláda více podpořila rozšíření zdravotních oborů ve vysokých školách.