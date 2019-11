Rektor UK Zima označil chování Balabána za selhání jednotlivce

Praha - Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dnes označil postup bývalého tajemníka Česko-čínského centra Univerzity Karlovy (UK) Miloše Balabána v souvislosti s financováním česko-čínských konferencí za selhání jednotlivce. Podle něj je však z pohledu univerzity obtížné předcházet takovým selháním. Zima to uvedl na tiskové konferenci.

Server Aktuálně.cz v říjnu napsal, že Balabán lhal o financování česko-čínských konferencí. Podle pořadatelů těchto konferencí tvrdil, že naprostou většinu nákladů platilo Středisko bezpečnostní politiky Institutu politologických studií, ale konference platila čínská ambasáda prostřednictvím firmy stejného názvu, uvedl server. Balabán a další dva pracovníci Fakulty sociálních věd UK kvůli záležitosti ke konci ledna odejdou.

Zima dnes Balabánův postup odsoudil. Uvedl, že s Balabánem o záležitosti už mluvil. "Řekl jsem mu, že vytvořit společnost s ručením omezeným, která se jmenuje stejně jako instituce, je z mého pohledu absolutně za hranou a nepřípustné," řekl.

Celou záležitost označil za selhání jednotlivce, kterému lze ale jen obtížně předcházet. "Samozřejmě máme etická pravidla, která říkají, jak se má člověk chovat, aby zachoval svoji vědeckou, pedagogickou, profesní i lidskou integritu," řekl. Tato etická pravidla však podle rektora jsou nevymahatelná a domnívat se, že nikdo ze 60.000 zaměstnanců a studentů neselže, by bylo iluzorní.

Vedení UK čelilo v poslední době kritice také kvůli smlouvě s firmou Home Credit ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera, která patří mezi největší poskytovatele spotřebitelských úvěrů ve světě. Firma má silné zastoupení i v Číně. Home Credit se ve smlouvě o spolupráci zavázal UK po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Ve smlouvě ale byla i pasáž o tom, že se smluvní strany "zavazují zdržet... všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst". Home Credit po kritice od smlouvy odstoupil s prohlášením, že nechce být vtahován do iracionálních debat. Zima se pak omluvil, že neodhadl reakci na uzavření smlouvy.

Dnes Zima zopakoval, že se rektorát ve spolupráci s akademickým senátem bude věnovat hledání systémového řešení toho, jak by mohla univerzita získávat peníze ze soukromé sféry, aby se situace podobná té s Home Creditem neopakovala.