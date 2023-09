Rekreační areál v Rabyni, který patřil Smetkovi, jde tento měsíc do aukce

Rabyně (Benešovsko) - Rekreační areál v Rabyni na Benešovsku, který dříve patřil zakladateli vytunelované společnosti H-System Petru Smetkovi, jde tento měsíc do aukce. První tři elektronické aukce se uskuteční příští týden, o největší část s vyvolávací cenou téměř 100 milionů korun se mohou zájemci ucházet koncem září. U ostatních aukcí je minimální cena od 1,2 do 13,3 milionu korun, informovala ČTK mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Michaela Tesařová. Čtyři vyhlášené aukce se týkají větší části areálu, zbývající nemovitosti bude úřad během podzimu nabízet v samostatné aukci.

"Elektronické aukce nemovitostí v areálu Rabyně se uskuteční v průběhu září, přičemž aukce nemovitostí s nejvyšší minimální vyhlašovanou cenou 99,1 milionu korun se uskuteční od 27. do 29. září. Pro účast v samotné aukci musí v tomto případě zájemci složit před začátkem aukce kauci ve výši deset milionů korun," uvedla mluvčí.

Stát v minulosti avizoval, že z prodeje rekreačního areálu odškodní klienty H-Systemu, přestože v řízení, které se týkalo Rabyně, přímo nefigurovali jako poškození. Rozhodnout by o tom musela vláda ve zvláštním režimu. "Prodej těchto nemovitostí podléhá režimu zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. Příjmy z prodejů těchto nemovitostí budou v souladu se zákonem odeslány na speciální účet ministerstva spravedlnosti," uvedla Tesařová.

První dvě elektronické aukce jsou naplánovány od 5. do 7. září, půjde o prodej staveb na cizích pozemcích. Nejnižší podání je 1,2, respektive 10,6 milionu Kč. Od 6. do 8. září se bude konat aukce pozemků i staveb v horní části areálu nad komunikací, které dříve sloužily jako bufet a taverna. V tomto případě je minimální cena 13,3 milionu korun. Zájemci o část areálu za téměř 100 milionů Kč se mohou hlásit do 26. září, poslední možnost prohlídky mají 7. září od 9:00. V této aukci je možné získat parcely a stavby v areálu kempu u pláže Slapské přehrady a další navazující pozemky.

Nejvyšší soud letos potvrdil verdikt o zabrání areálu v Rabyni. Odmítl dovolání podnikatele Luďka Fabingera, který získal pozemky v roce 2005 dražbě. Podle verdiktu byla dražba nezákonná, pozemky tedy připadly státu. Smetka měl obstavený majetek a v katastru nemovitostí byla vyznačená plomba. Fabinger získal areál za 29 milionů korun. Podle odhadů však byla hodnota areálu více než dvojnásobná - a v současnosti je ještě vyšší.

Smetka založil H-System v roce 1993, firma poté uzavřela se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 ale zkrachovala, když stihla dokončit jen 34 domů. Kvůli krachu společnosti přišlo nejméně 1095 lidí o více než 980 milionů korun. Smetku soudy poslaly na 12 let do vězení, v říjnu 2016 se dostal na svobodu.