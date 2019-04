Praha - Rekordní teploty pro 26. duben dnes meteorologové zaznamenali zhruba na 30 stanicích ze 150, které měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo 28,6 stupně Celsia v Dobřichovicích u Prahy, nejde ale o dlouhodobý rekord, protože stanice měří teprve 19 let. Nejvyšší dnešní rekordní teploty jsou z Poděbrad a Tuhaně na Mělnicku. ČTK to řekla Blanka Gvoždíková z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Podle Gvoždíkové byla dnešní teplotní maxima rozprostřená po celém území Česka, řada z nich ale spadá do středních Čech a Královéhradeckého kraje. V Poděbradech a Tuhani dnes naměřili shodně 28,3 stupně Celsia. V Tuhani dnešní rekord přepsal šest let starý údaj 26,6 stupně, v Poděbradech dosavadní maximum 27,6 stupně pocházelo z roku 1947.

Teplo bylo i v předešlých dnech. Ve středu Česko podle meteorologů zažilo první letní den, kdy teplota vzduchu dosáhne nebo překročí 25 stupňů Celsia. Rekordy na několika místech padly už ve čtvrtek.

Na víkend se ochladí a má i pršet. V sobotu a neděli mají nejvyšší denní teploty zůstat pod 20 stupni Celsia, déšť a bouřky podle předpovědi přijdou do Česka už dnes večer.