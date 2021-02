Rekordy můžu řešit po kariéře, žiju přítomností, prohlásil Hübl

Praha - Jen dva dny poté, co útočník hokejistů Litvínova Viktor Hübl v Olomouci vyrovnal rekordní zápis Richarda Krále, stal se v dnešním předehrávaném duelu na ledě Sparty novým bodovým rekordmanem základní části. Opět mu dopomohla asistence. A stejně jako už v úterý jeho rekord podtrhla výhra Severočechů. Symbolicky na něj dosáhl v utkání, které bylo 800. duelem v extralize pro jiného útočníka Františka Lukeše, s nímž tým Vervy dlouhodobě táhnou.

"Je dobré, že už to je za mnou, protože teď už se to nebude tolik řešit a nikdo se mě na to nebude moc ptát. Budeme se moct soustředit čistě jen na zápasy a nachystat se pořádně na play off," prohlásil Hübl v on-line rozhovoru s novináři.

"Jsem člověk, který žije přítomností, možná teď i nějakou blízkou budoucností, což je play off. O to víc v tomhle věku. Člověk nikdy neví, může to být má poslední sezona, i když to si říkám už dlouho. Chci si to ale užít, rekord můžu řešit až potom někdy po kariéře," doplnil dvaačtyřicetiletý Hübl.

Kapitán týmu Vervy zaznamenal v 1094 zápasech 363 gólů a 446 přihrávek a překonal dosud rekordní zápis Richarda Krále. Padesátiletý současný kouč Pardubic Král nasbíral v 827 startech 331 branek a 477 asistencí.

V celkovém součtu s play off i play out je na tom ale Král ještě stále lépe. Na kontě má 901 bodů za 367 gólů a 534 asistencí z 933 utkání, Hübl jich má 872 (390+481) z 1214 zápasů. Ještě lépe než oni je na tom rekordman Petr Leška s 909 body za 281 branek a 628 přihrávek z 1156 utkání.

Hübl se dočkal na extraligu netradičně i rychlého ceremoniálu, kdy mu ihned po získaném bodu při úvodním gólu Tomáše Pospíšila po 81 sekundách předali pamětní dres a hokejku kouč Vladimír Országh s asistentem Václavem Sýkorou. "Já z toho byl také překvapený," smál se Hübl. "Nevěděl jsem vůbec o tom, že se něco takového chystá. Byl jsem rád, že mi pogratulovali, ale hlavní bylo, že jsme dali gól. A snažil jsem se pak soustředit hlavně na hokej, potřebovali jsme vyhrát," dodal.

Podobné oslavy jsou přitom hokejovým fanouškům známé spíš ze zámořské NHL. Užíval si je i legendární Wayne Gretzky. "Radek Duda mi vždycky ze srandy říkal, že jsem Gretzky české extraligy," řekl s úsměvem Hübl. "Ten to měl ale trošku lepší - měl tam u toho diváky. Tady v té blbé době to nejde, s nimi by to bylo ještě o něco příjemnější."

"Pro mě je Viktor obdivuhodný hráč. V takovém věku a na takové úrovni nehraje žádnou podřadnou úlohu, ale jednu z vůdčích rolí v našem týmu. Klobouk dolů před ním, všichni mu gratulujeme k tomu úspěchu a rekordu, o němž si myslím, že ho opravdu dlouho nikdo nepřekoná. Viktor je pro nás synonymem profesionála, který maká a bojuje pro mužstvo. Ty osobní rekordy ho až tak nezajímají, důležitý je pro něho tým. Pro mě je ikonou nejen klubu, ale celé extraligy," uvedl litvínovský kouč Országh.