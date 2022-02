Rekordních více než 500 knih posuzují poroty soutěže Magnesia Litera

Praha - Do soutěže o nejlepší tuzemské knihy Magnesia Litera dostali pořadatelé rekordních 504 titulů. Další si vyžádali sami porotci, když je mezi přihlášenými nenalezli. Pokud pandemie nezpůsobí posun termínů jako v minulých dvou letech, měly by být 8. března oznámeny nominace a 10. dubna na Nové scéně Národního divadla vyhlášeni vítězové všech kategorií. ČTK to dnes za pořádající spolek Litera sdělil Pavel Mandys.

Stejně jako každý rok pořadatelé zaznamenali po vyhlášení cen nárůst zájmu čtenářů o oceněné knihy. "Ze statistik nakladatelů vítězných knih vyplývá, že rozsáhlé, a nikoliv levné faktografické knihy Martina Hilského Shakespearova Anglie, která se stala Knihou roku, se do vyhlášení nominací prodalo 4300 výtisků a od března do konce roku následně dalších 12.800 výtisků a výrazně tak překonala českou bestsellerovou hranici 10.000 prodaných kusů," uvedl Mandys.

Bestsellerem se stala také vítězná kniha kategorie Litera za publicistiku. Souboru rozhovorů Niny Špitálníkové se severokorejskými uprchlíky Svědectví o životě v KLDR se prodalo několik desítek tisíc výtisků.

Pořadatelé cen uvedli, že budou letos rozdělovat největší finanční prémie v historii cen. Díky návratu některých partnerů se mezi vítěze rozdělí 370.000 korun, včetně 200.000 korun, které náleží hlavnímu vítězi a držiteli titulu Kniha roku.

O nominacích jednotlivých kategorií rozhodnou odborné pětičlenné poroty, které také určí vítěze. Pouze o hlavní ceně Magnesia Litera – Kniha roku a také o nadžánrové kategorii Litera za debut roku bude tradičně rozhodovat třísetčlenný sbor hlasujících, který tvoří lidé všech profesí knižní branže: knihkupci, knihovníci, redaktoři, kritici, pedagogové i samotní autoři, s vyloučením těch, u nichž by mohl nastat střet zájmů.

Vyhlašování vítězů bude přenášet ČT art. Ještě předtím ČT1 odvysílá animované trailery všech nominovaných knih v devíti pořadech denně od 1. dubna do 9. dubna vždy ve 20:00. Ty budou k dispozici také na webových stránkách www.magnesia-litera.cz. Nominovaní autoři budou opět číst ze svých knih v čtyřdílném seriálu autorských čtení v Knihovně Václava Havla 16., 23. a 30. března a 6. dubna.