Praha - Čeští judisté dnes vyrazili do Ázerbájdžánu, kde je od čtvrtka čeká mistrovství světa. Šéftrenér Petr Lacina má k dispozici největší výpravu v historii. Devět mužů v čele s olympijským vítězem Lukášem Krpálkem doplňuje poprvé od roku 2011 i žena - Alice Matějčková. Cílem je vyhrát co nejvíce zápasů a získat co nejvíce bodů do začínající kvalifikace o olympijské hry v Tokiu.

"Máme rekordní výpravu. Budeme se snažit využít přípravu, která nám vyšla velice dobře. Všichni ji absolvovali téměř celou. A budeme chtít dát do každého zápasu všechno, abychom získali body do olympijské kvalifikace. Přeci jen se tam dává třikrát více bodů než na Grand Prix a dvacetkrát více než na turnajích Světového poháru," řekl Lacina na dnešní tiskové konferenci.

Hlavní hvězdou výpravy bude opět Krpálek, který kromě triumfu na olympiádě 2016 získal titul mistra světa v roce 2014, ale ještě v kategorii do 100 kilogramů. Nyní si poprvé vyzkouší světový šampionát ve váze nad 100 kilogramů, loni o něj přišel kvůli zranění.

"Rozhodně to pro mě bude speciální. Je to pro mě první MS v této kategorii. Jsem úplně zdravý, i když unavený po přípravě a pokusím se v Baku uspět. To znamená získat medaili," uvedl úřadující mistr Evropy.

N a Baku má jen dobré vzpomínky, v roce 2015 tam získal stříbro na mistrovství Evropy v rámci Evropských her. "Jsem hrozně rád, že šampionát je právě v Baku. Mám odtamtud medaili, organizačně to bude na veliké úrovni, mám tam i spoustu kamarádů. Opravdu se tam těším. Bylo by hezké, kdyby se nám povedlo odjíždět s co nejlepšími výsledky," uvedl Krpálek.

I podle Laciny bude v Baku dobrý turnaj. "Ázerbájdžán je velmoc juda a určitě tam budou Lukáše všichni znát. Bude tam velice dobrá atmosféra, protože judo mají opravdu rádi. Bude to nádherné mistrovství a snad i pro nás," řekl Lacina.

První šampionát v nové váze čeká i dvaatřicetiletého Pavla Petřikova, který startuje první sezonu v kategorii do 66 kilogramů a zatím má bilanci sedmi výher ze 14 zápasů. "Zvyká se na to docela těžko. S posledními turnaji nemohu být spokojený. Ta váha je trochu jiná, cítím silový handicap a těžko se prosazuji v úchopu. Kvůli problémům se zápěstím musela jít stranou silová příprava. Takže jedu v jiné pozici než před rokem, kdy jsem byl pátý, ale budu se chtít poprat co nejlépe," řekl Petřikov.

Kromě Krpálka je největší nadějí na úspěch ve váze do 90 kilogramů David Klammert, který za poslední rok přivezl už čtyři medaile z různých turnajů. V srpnu na Grand Slamu v Budapešti byl pátý. U soupeřů už si vybudoval respekt.

"Jedu tam ale pořád s tím samým jako v minulosti, urvat co nejvíce zápasů a snažit se lupnout někoho z nasazených. Už si mě soupeři více všímají, tak je to těžší. Trenéři ale udělali vše pro to, abychom na tom byli co nejlépe. Teď je na nás, abychom to využili," uvedl Klammert.

Novinkou v českém týmu je přítomnost ženy, která od šampionátu 2011 na velkých turnajích chyběla. Dvacetiletá Matějčková si řekla o nominaci medailemi z Evropských pohárů v Orenburgu a Bělehradu.

"Jsme rádi, že se nám povedlo překlopit ten výkonnostní výpadek u žen a můžeme opět ženu s potřebnou výkonností zařadit do nominace. Věřím, že máme v juniorkách další závodnice s potenciálem," řekl předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš. "Je super, že se nám vrátila do týmu žena," uvedl Krpálek.

"Od první chvíle, kdy k nám přišla do přípravy tady v Praze, zapadla skvěle do týmu, takže ani nevnímáme, že je to nějak zvláštní, že teď s námi jede na šampionát. Mezi klukama to zvládá velice dobře," řekl trenér Lacina.

Nominace:

David Pulkrábek (do 60 kg), Pavel Petřikov (do 66 kg), Jakub Ječmínek (do 73 kg), Ivan Petr, Jaromír Musil (oba do 81 kg) a Jiří Petr, David Klammert (oba do 90 kg), Michal Horák (do 100 kg), Lukáš Krpálek (nad 100 kg), Alice Matějčková (do 78 kg).