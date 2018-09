Praha - Čeští judisté dnes vyrazili do Ázerbájdžánu, kde je od čtvrtka čeká mistrovství světa. Šéftrenér Petr Lacina má k dispozici největší výpravu v historii. Devět mužů v čele s olympijským vítězem Lukášem Krpálkem doplňuje poprvé od roku 2011 i žena - Alice Matějčková. Cílem je vyhrát co nejvíce zápasů a získat co nejvíce bodů do začínající kvalifikace o olympijské hry v Tokiu.

"Máme rekordní výpravu. Budeme se snažit využít přípravu, která nám vyšla velice dobře. Všichni ji absolvovali téměř celou. A budeme chtít dát do každého zápasu všechno, abychom získali body do olympijské kvalifikace. Přeci jen se tam dává třikrát více bodů než na Grand Prix a dvacetkrát více než na turnajích Světového poháru," řekl Lacina na dnešní tiskové konferenci.

Hlavní hvězdou výpravy bude opět Krpálek, který kromě triumfu na olympiádě 2016 získal titul mistra světa v roce 2014, ale ještě v kategorii do 100 kilogramů. Nyní si poprvé vyzkouší světový šampionát ve váze nad 100 kilogramů, loni o něj přišel kvůli zranění.

"Rozhodně to pro mě bude speciální. Je to pro mě první MS v této kategorii. Jsem úplně zdravý, i když unavený po přípravě a pokusím se v Baku uspět. To znamená získat medaili," uvedl úřadující mistr Evropy.

Na Baku má jen dobré vzpomínky, v roce 2015 tam získal stříbro na mistrovství Evropy v rámci Evropských her. "Jsem hrozně rád, že šampionát je právě v Baku. Mám odtamtud medaili, organizačně to bude na veliké úrovni, mám tam i spoustu kamarádů. Opravdu se tam těším. Bylo by hezké, kdyby se nám povedlo odjíždět s co nejlepšími výsledky," uvedl Krpálek.

I podle Laciny bude v Baku dobrý turnaj. "Ázerbájdžán je velmoc juda a určitě tam budou Lukáše všichni znát. Bude tam velice dobrá atmosféra, protože judo mají opravdu rádi. Bude to nádherné mistrovství a snad i pro nás," řekl Lacina.

Nominace:

David Pulkrábek (do 60 kg), Pavel Petřikov (do 66 kg), Jakub Ječmínek (do 73 kg), Ivan Petr, Jaromír Musil (oba do 81 kg) a Jiří Petr, David Klammert (oba do 90 kg), Michal Horák (do 100 kg), Lukáš Krpálek (nad 100 kg), Alice Matějčková (do 78 kg).