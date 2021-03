Rekordní sezona F1 nabídne 23 závodů, favoritem je Hamilton

Sáchir/Praha - Úvodní Velkou cenou Bahrajnu, které budou předcházet tradičně páteční tréninky a sobotní kvalifikace, odstartuje v neděli nový ročník mistrovství světa vozů formule 1. Titul obhajuje britský pilot Mercedesu Lewis Hamilton, který bude útočit na osmé prvenství v kariéře. Tím by se i osamostatnil v historickém žebříčku od Michaela Schumachera. Sezona nabídne rekordních 23 závodů, zavítá nově do Saúdské Arábie a měla by vrcholit 12. prosince v Abú Zabí.

Velká výzva čeká letos na úřadujícího krále Hamiltona. Šestatřicetiletý jezdec aspiruje nejen podle počtu titulů na post nejlepšího jezdce dějin, zároveň ho dělí jen pět výher od jubilejní sté. Hned v úvodu sezony ale musí napravit nepovedené testy, při nichž se potýkal s problémy v zadní části vozu a dostával se do přetáčivého smyku. Během tří tréninkových dní zajel pouze 10., 15. a nakonec pátý nejrychlejší čas.

"Náš monopost nebyl stabilní, čitelný ani takový, jako měli naši soupeři. Jediné, co teď musíme, je prokázat schopnost reagovat," přiznal pak pro Reuters šéf Toto Wolff. Hamilton přesto zůstává i podle sázkových kanceláří hlavním favoritem a v Bahrajnu zaútočí na třetí výhru za sebou.

Šestatřicetiletý rodák ze Stevenage, který s týmem prodloužil smlouvu až v únoru a jen na jeden rok, bude mít opět po boku Fina Valtteriho Bottase. Ten se ale po letech strávených ve stínu hvězdy nechal slyšet, že letos výrazně změní mentalitu. "Chci být větší sobec. V minulosti jsem byl možná až moc při zemi, ale teď je tu nová sezona," řekl serveru Autosport.com. Za čtyři roky v Mercedesu získal jen devět výher, což je dokonce o dvě méně než měl Hamilton za celou loňskou zkrácenou sezonu.

Největším vyzyvatelem současného mistra by měl být Max Verstappen z Red Bullu. Třiadvacetiletý Nizozemec zajel ve dvou absolvovaných testech nejrychlejší čas a konzultant týmu Helmut Marko je označil za nejlepší v historii týmu. "Teď to jen musíme dokázat a zahájit skutečnou bitvu o titul," vzkázal Verstappen. Jeho kolegou bude ambiciózní Mexičan Sergio Pérez, který přišel do Red Bullu po svém konci v týmu Racing Point.

Tým změnil i čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel, jenž po šesti letech ve Ferrari bude nyní součástí nově transformovaného týmu Aston Martin kanadského multimilionáře Lawrence Strolla. Slavná značka se mezi elitu vrací poprvé od roku 1960.

Velkou pozornost poutá též návrat dvojnásobného šampiona Fernanda Alonsa. Devětatřicetiletý Španěl, který během dvouleté odmlky bez F1 prošel řadou dalších motoristických sérií včetně Rallye Dakar, se vrací do francouzského týmu Alpine (dosavadní Renault). Zotavil se rovněž ze zranění čelisti, jež utržil po únorové nehodě na kole. V Bahrajnu zažije 312. start v F1. "V době mimo formuli 1 jsem se hodně naučil, hlavně různé závodní styly. Teď jsem ale zpět a velmi motivovaný," prohlásil.

Nejstarším pilotem na startu ale nadále zůstává Kimi Räikkönen z Alfy Romeo, jemuž bude v říjnu 42 let.

Ke slavné minulosti se bude chtít přiblížit rovněž Ferrari. Italský gigant, který v minulé sezoně nevyhrál ani jeden závod, zažil po šesté příčce v Poháru konstruktérů nejhorší ročník za posledních 40 let. Vedle Charlese Leclerca se nově postaví Carlos Sainz jr.

Premiéru v F1 zažijí rovněž tři nováčci. Vedle Japonce Júkiho Cunody a Rusa Nikity Mazepina, který bude muset kvůli dopingovým skandálům své země startovat pod neutrální vlajkou, bude hlavní zájem cílit na Micka Schumachera, syna sedminásobného šampiona Michaela. Poslední mistr sérií F3 či F2 bude startovat sice se slabším vozem Haas, slavné jméno se ale do prestižního seriálu vrátí po devíti letech.

Oproti minulému roku naopak chybí Daniil Kvjat, Kevin Magnussen nebo Romain Grosjean, jenž vloni v Bahrajnu vyvázl z děsivé nehody, při níž čelil přetížení 67 G a strávil 27 sekund v prudkém ohni. Čtyřiatřicetiletý Francouz se nově stal manažerem týmu Haas pro e-sport.

Vedle řady technických změn a stávajících opatření proti šíření koronaviru, bude novinkou v kalendáři i Velká cena Saúdské Arábie. Na městském okruhu v Džiddě by se mělo jet na začátku prosince pod umělým osvětlením a maximální rychlost by zde mohla dosáhnout až 322 km/h.