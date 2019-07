Rekordní série Seemanové na MS skončila, Dressel má třetí zlato

Kwangdžu (Korea) - Rekordní série Barbory Seemanové na mistrovství světa v plavání skončila. Česká kraulařka, která do dneška v Koreji překonala rekord při každém svém startu nebo k tomu alespoň jako členka štafety přispěla, na stovce časem 54,62 sekundy zaostala za svým rekordem i letošním maximem a z 19. místa neprošla do semifinále. Američan Caeleb Dressel získal třetí zlato, když obhájil titul na 100 metrů kraul.

Devatenáctiletá Seemanová byla v rozplavbě o 43 setin pomalejší než při loňském triumfu na mládežnické olympiádě, odkud má český rekord. Nezopakovala ani výkon z červnového mistrovství republiky, na kterém v semifinále časem 54,30 splnila olympijský limit na této distanci. Od postupu do semifinále ji v Koreji dělilo 37 setin.

Po devátém místě na dvoustovce a 13. příčce na 400 metrů tak při posledním startu zaznamenala své nejhorší umístění na tomto MS. "Přišlo mi, že se moc neposouvám. Bylo to uhrabané, jak jsem moc chtěla. Nejelo se mi to na pocit dobře. Ve vodě mi přišlo, jako bych musela za sebou někoho táhnout. Nebylo to úplně fajn," uvedla Seemanová v tiskové zprávě svazu.

Druhá česká účastnice kraulařské stovky Anika Apostalonová obsadila v rozplavbách 31. příčku časem 55,51. Na MS ještě poplave v sobotu kraulařskou padesátku.

Tomáš Franta byl na 200 metrů znak sedmadvacátý za 2:00,52. V poslední padesátce mu došly síly. "Od dvoustovky jsem neměl žádná očekávání. Měl jsem menší cíl zkusit zaplavat pod dvě minuty, ale poslední fáze přípravy byla směřovaná spíš na sprinty, na stovku a padesátku. Na dvoustovku jsem neměl takovou vytrvalost, jakou bych potřeboval," řekl Franta. Těší se na padesátku, která ho čeká v sobotu.

Velké zklamání zažila při rozplavbách favorizovaná americká prsařka Lilly Kingová, která sice měla na dvoustovce třetí nejlepší čas, ale byla diskvalifikována kvůli první špatné obrátce.

Dvaadvacetiletá Kingová chtěla po zlatu na stovce a stříbru ve smíšené polohové štafetě útočit na další medaili a rozhodnutí ji šokovalo. Americký svaz podal proti diskvalifikaci protest, ale neuspěl.

Američan Caeleb Dressel získal třetí zlato na plaveckém mistrovství světa v korejském Kwangdžu. Nejúspěšnější závodník předloňského šampionátu v Budapešti obhájil titul na kraulařské stovce, čímž navázal na triumfy z motýlkářské padesátky a štafety na 4x100 metrů volným způsobem. Navíc má ještě stříbro ze smíšené polohové štafety na 4x100 metrů.

Dvaadvacetiletý Dressel si před dvěma lety odvezl z MS sedm zlatých, čímž vyrovnal rekord Michaela Phelpse v počtu triumfů na jednom šampionátu. Ve finále na 100 metrů volným způsobem se dnes časem 46,96 sekundy na pět setin přiblížil světovému rekordu a porazil o dvanáct setin olympijského šampiona Kylea Chalmerse z Austrálie. Dressel je pátým plavcem, který má ze stovky alespoň dva světové tituly. Rekordmanem je trojnásobný světový šampion Aleksandr Popov z Ruska.

Dvacetiletý Australan Matthew Wilson v semifinále na 200 metrů prsa vyrovnal dva roky starý světový rekord Japonce Ippeie Watanabeho. Zaplaval čas 2:06,67, čímž překonal rekord šampionátu. Finále ale slibuje vyrovnaný boj, protože Rus Anton Čupkov byl v semifinále jen o 16 setin pomalejší.

O čtvrtý světový rekord na šampionátu se pak postaraly Australanky v kraulařské štafetě na 4x200 metrů. Kvarteto Ariarne Titmusová, Madison Wilsonová, Brianna Throssellová a Emma McKeonová předčilo o 58 setin výkon čínských plavkyň z mistrovství světa 2009 a posunulo historické maximum na 7:41,50. Pod hodnotu deset let starého světového rekordu se dostaly i Američanky, ale musely se spokojit se stříbrem. Na Australanky ztratily 37 setin.

V americké štafetě se po nemoci vrátila do závodního programu na MS pětinásobná olympijská šampionka Katie Ledecká, která kvůli střevní viróze vynechala kraulařskou dvoustovku i finále na 1500 metrů volným způsobem. Nastoupila na druhém úseku a měla druhý nejlepší čas ze všech závodnic. Předčila ji jen Australanka Titmusová, která ji překvapivě porazila i ve finále kraulařské čtyřstovky. Na základě pocitů Ledecké po dnešní štafetě se rozhodne o jejím startu v pátečních rozplavbách na 800 metrů.

Bazénové plavání - finále:

Muži:

100 m v. zp.: 1. Dressel (USA) 46,96, 2. Chalmers (Austr.) 47,08, 3. Griněv (Rus.) 47,82, 4. Pieroni (It.) 47,88, 5. Chierighini (Braz.) 47,93, 6. Németh (Maď.) 48,10.

200 m pol. záv.: 1. Seto (Jap.) 1:56,14, 2. Desplanches (Švýc.) 1:56,56, 3. Kalisz (USA) 1:56,78, 4. Heintz (Něm.) 1:56,86, 5. Scott (Brit.) 1:56,91, 6. Wang Šun (Čína) 1:56,97.

Ženy:

50 m znak: 1. Smoligaová (USA) 27,33, 2. Medeirosová (Braz.) 27,44, 3. Vaskinová (Rus.) 27,51, 4. Daviesová (Brit.) a McKeownová (Austr.) obě 27,65, 6. Bakerová (USA) 27,69, ...v semifinále 10. Kubová (ČR) 27,91.

200 m mot.: 1. Kapasová (Maď.) 2:06,78, 2. Flickingerová 2:06,95, 3. Drabotová (obě USA) 2:07,04, 4. Hentkeová (Něm.) 2:07,30, 5. Thomasová (Brit.) 2:07,48, 6. Szilágyiová (Maď.) 2:07,68, ...v rozplavbách 28. Závadová (ČR) 2:15,63.

4x200 m v. zp.: 1. Austrálie (Titmusová, Wilsonová, Throssellová, McKeonová) 7:41,50 - světový rekord, 2. USA (Manuelová, Ledecká, Margalisová, McLaughlinová) 7:41,87, 3. Kanada (Sanchezová, Rucková, Overholtová, Oleksiaková) 7:44,35, 4. Čína 7:46,22, 5. Rusko 7:48,25, 6. Maďarsko 7:54,57.

Semifinále:

Muži:

200 m prsa: 1. Wilson (Austr.) 2:06,67 - vyrovnaný světový rekord.