Rekordní přírůstky nákaz v Evropě, Itálie omezuje vycházení

Berlín/Bratislava/Washington - Ve Spojených státech během 24 hodin přibylo více než 120.000 nových případů nákazy koronavirem, rekordní množství, uvedla AFP s odvoláním na JHU. Rekordní přírůstky nakažených hlásí i Německo, Itálie, Francie a Rusko. Na Slovensku stoupá počet obětí, Polsko ohlásilo za poslední den rekordních 445 úmrtí s nákazou. V části Itálie omezili vycházení, někteří odjeli na venkov. Velká část španělských regionů prodlouží noční zákaz vycházení. Madrid a Katalánsko se uzavírají pro zbytné cestování.

Spojené státy zaznamenaly další rekordní přírůstek nakažených

Ve Spojených státech ve čtvrtek přibylo více než 120.000 potvrzených případů nákazy novým koronavirem. To je nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie, ukazují data americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie sleduje globálně. Ve čtvrtek podle JHU přibylo 121.888 potvrzených případů a s nemocí covid-19 zemřelo dalších 1210 infikovaných. Teprve ve středu přitom v USA poprvé evidovali více než 100.000 nakažených za den.

Agentura AFP s odvoláním na americkou univerzitu už dříve uvedla, že potvrzených případů nákazy přibylo za den 123.085. Údaje se liší, neboť AFP zveřejňuje 24hodinový údaj každý den k 20:30 místního času (02:30 SEČ). Údaj tedy nezahrnuje data z jednoho kalendářního dne. Za předchozích 24 hodin přibylo podle AFP 99.660 infikovaných.

Spojené státy jsou z hlediska absolutního počtu nakažených i smrtelných případů nejhůře zasaženou zemí světa. Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 330 miliony obyvatel nakazilo více než 9,6 milionu lidí, z nichž skoro 235.000 zemřelo. Při přepočtu na obyvatele ale Spojené státy nejsou z hlediska počtu smrtelných případů ani v první desítce, ukazují záznamy JHU.

Rekordní přírůstky nově nakažených Spojené státy zažívají v době, kdy čekají na výsledky úterních prezidentských voleb. Jedním z jejich hlavních témat byla právě pandemie covidu-19 a boj proti ní. Situace je teď nejvážnější na severu a severozápadě USA.

Pandemie covidu-19 ovlivnila i letošní volby, v nichž Američané rozhodovali o novém prezidentovi, budoucím složení Sněmovny reprezentantů a části Senátu. Miliony voličů se v obavách z nákazy rozhodly hlasovat poštou, což vede k průtahům při sčítání hlasů.

Podle současných projekcí má větší šanci stát se příštím americkým prezidentem kandidát Demokratické strany Joe Biden. Ten tvrdí, že současná administrativa pandemii nezvládla a z koronaviru udělal jedno z hlavních volebních témat. Prezident Donald Trump, který nebezpečí covidu dlouhodobě bagatelizuje, tuto nemoc dostal začátkem října.

Německo hlásí rekordní přírůstek případů nákazy koronavirem

Německo dnes ohlásilo 21.506 nově potvrzených případů nákazy koronavirem a 166 úmrtí za uplynulých 24 hodin, uvedla agentura Reuters s odvoláním na Institut Roberta Kocha (RKI). Jde o nejvyšší denní přírůstek infikovaných od začátku pandemie.

O den dříve to bylo 19.990 nových případů, což také představovalo dosavadní rekord.

V Německu, které má přibližně 83 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo minimálně 619.089 lidí a z nich 11.096 nákaze podlehlo.

Přibližně osmkrát menší Česko za středu také zaznamenalo rekordní přírůstek 15.729 nových případů, ale za čtvrtek přibylo 13.231 případů, stejně jako před týdnem. Nákaza se od začátku března potvrdila u téměř 392.000 lidí, celkový počet zemřelých s covidem-19 stoupl na 4330.

V Německu od tohoto týdne začala měsíční karanténa, kvůli které musely zavřít restaurace či divadla. Naopak obchody, školy a školky zatím nadále fungují.

Německo dnes opět aktualizovalo seznam rizikových oblastí pro cestování. Kvůli prudce stoupajícím počtům infikovaných na něm od neděle bude už celá Itálie, celé Portugalsko s výjimkou Azorských ostrovů i například Dánsko s výjimkou Grónska a Faerských ostrovů. Nově jsou na seznamu také celé severní Řecko nebo jednotlivé regiony pobaltských a skandinávských zemí. Podle agentury DPA tak už nyní v Evropě není žádná země, která by byla pro Německo zcela bez rizikových oblastí. Celá Česká republika je na německém indexu už od 25. září.

Do rizikových regionů sice Němci smí cestovat, ale předpokládá se, že s tím spojená varování ministerstva zahraničí před cestami budou mít odstrašující účinek především na turisty. Navrátilci z těchto oblastí musí až na 14 dní do karantény, pokud nepředloží negativní test na koronavirus.

Německo za rizikové automaticky považuje ty regiony, v nichž se během posledních sedmi dní vyskytlo více než 50 nových případů koronavirové nákazy na 100.000 obyvatel.

Na Slovensku stoupá počet obětí nemoci covid-19

Na Slovensku po předchozím výraznějším přírůstku infikovaných koronavirem začal stoupat počet pacientů, kteří podlehli nemoci covid-19. Vyplývá to z dnešních údajů slovenského ministerstva zdravotnictví. Ministr Marek Krajčí odpoledne řekl, že zpomalilo tempo růstu počtu nově nakažených a snížilo se reprodukční číslo, které uvádí, kolik dalších lidí jeden infikovaný nakazí. Premiér Igor Matovič, který dříve v tomto týdnu preventivně nastoupil do karantény kvůli kontaktu s infikovaným, oznámil, že měl negativní výsledek testu na koronavirus.

Slovenské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo dalších 31 případů úmrtí na plicní formu covidu-19, což je nejvyšší počet obětí nemoci ohlášený za jeden den. Od propuknutí pandemie na pětimilionovém Slovensku zemřelo na covid-19 celkem 317 lidí. Kromě toho úřady zaznamenaly dalších 121 úmrtí lidí, u kterých byl covid-19 prokázán, ale nebyl hlavní příčinou smrti.

S potvrzeným covidem-19 je v zemi nyní hospitalizováno 1441 pacientů, z nich 106 zdravotníci napojili na umělou plicní ventilaci. Podle Krajčího je počet hospitalizovaných proti dřívějším odhadům nižší, nemocnice dosud na 52 procent využily kapacitu dosud vyčleněných lůžek pro infikované pacienty. Nejméně dvě nemocnice ale už ohlásily naplnění svých možností.

Počty úmrtí na covid-19 se začaly na Slovensku zvyšovat v uplynulých týdnech, kdy také skokově přibylo potvrzených případů nákazy koronavirem. Na začátku října země nejprve překonala hranici 1000 zjištěných případů infekce za jeden den, na konci měsíce pak denní přírůstek dosáhl dosud rekordních 3363 nakažených.

Podle Krajčího se vývoj ohledně počtu nakažených na Slovensku už nezhoršuje. "Slovenská křivka nejde exponenciálně nahoru. Dochází ke zmírnění růstu," řekl ministr.

Premiér Matovič na společné tiskové konferenci s Krajčím doplnil, že díky dřívějšímu plošnému testování obyvatel na koronavirus už Slovensko nekopíruje Českou republiku, která v souvislosti s koronavirovou nákazou patřila v uplynulých týdnech k nejpostiženějším zemím v Evropě.

Celoplošné testování obyvatel Slovenska na koronavirus, do kterého se o uplynulém víkendu zapojily dvě třetiny populace, zorganizovala armáda. Testy odhalily přes 38.000 nakažených, tedy asi procento ze zúčastněných. Ve 45 z celkového počtu 79 slovenských okresů, ve kterých byl podíl potvrzených nakažených nejvyšší, se o nadcházejícím víkendu uskuteční druhé kolo testů. To se tak už nebude konat ve dvou největších slovenských městech, v Bratislavě a v Košicích. Na obyvatele bez negativního výsledku testu na koronavirus se nadále bude vztahovat výrazné omezení volného pohybu, které zavedla vláda.

Slovensko v říjnu kvůli šíření koronaviru zavedlo nová karanténní opatření. Až na výjimky je zakázáno konání hromadných akcí i shromažďování více než šesti lidí, většina žáků či studentů přešla na distanční formu výuky, uzavřít své provozy musely například aquaparky a fitness centra, restaurace zase nesmějí obsluhovat zákazníky ve svých vnitřních prostorech.

V Polsku zemřelo dosud nejvíce lidí s covidem-19 za den

Polsko dnes ohlásilo dosud nejvyšší počet lidí, kteří zemřeli s nemocí covid-19 za den - země za 24 hodin zaznamenala 445 úmrtí pacientů s nákazou. Testy za poslední den prokázaly infekci u dalších 27.086 obyvatel. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž zdravotnický systém v zemi čelí nedostatku lůžek, zdravotnického vybavení a také zdravotníků.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že k dnešnímu dni leží v nemocnicích 19.479 pacientů s covidem-19, přičemž 1708 z nich potřebuje plicní ventilátory. Stát má k dispozici celkem 29.407 lůžek pro nakažené koronavirem a 2238 ventilátorů.

Premiér země Mateusz Morawiecki ve středu v reakci na nárůst počtu infikovaných oznámil zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. Od soboty se zavřou divadla, kina, muzea i většina obchodů v nákupních centrech, s výjimkou potravin, drogerií a lékáren. Hotely budou smět ubytovávat pouze hosty na služebních cestách. Školy budou vyučovat dálkově žáky všech ročníků.

Ministerský předseda rovněž nevyloučil celostátní karanténu, pokud se nepodaří nárůst počtu nových případů zbrzdit. Mluvčí vlády ve čtvrtek rozhlasové stanici Polskie Radio 1 řekl, že hranice, kdy by celostátní karanténa přišla na řadu, je 29.000 až 30.000 potvrzených případů za 24 hodin v následujících sedmi dnech.

Celkem se v zemi se 38 miliony obyvatel dosud nakazilo od začátku pandemie 493.765 lidí, zemřelo jich dosud 7287. Zotavilo se jich naopak 188.675, píše agentura PAP.

Počet denních případů koronaviru v Rusku poprvé překročil 20.000

Rusko dnes oznámilo dalších 20.582 potvrzených případů nákazy novým koronavirem za uplynulý den, což je dosud nejvíce. Je to rovněž poprvé, co byl v zemi denní přírůstek vyšší než 20.000, upozorňuje list Kommersant. Ukrajina hlásí 9721 nově prokázaných infekcí za uplynulý den, což je o něco méně než o den dříve. Registruje však dosud nejvyšší počet úmrtí za den - s nemocí covid-19 tam zemřelo 201 lidí.

Rusko, které má zhruba 146 milionů obyvatel, tak od počátku šíření viru registruje už více než 1,7 milionu nakažených, přičemž 29.887 infikovaných zemřelo. Za poslední den země zaregistrovala 378 úmrtí s covidem-19. Skoro 1,3 milionu lidí už se naopak uzdravilo.

Počty nově nakažených se v Rusku v posledních dnech zvyšují, Kreml však opakovaně uvádí, že vláda zatím nechystá plošné omezení pohybu. Současná opatření jsou podle něj dostatečná a země je na druhou vlnu pandemie připravena lépe než na jaře. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov ve čtvrtek připustil problémy v některých regionech, zároveň ale prohlásil, že úřady mají situaci pod kontrolou.

Dnes kremelský mluvčí řekl, že je příliš brzy na to hodnotit, jak moc jsou účinná dosavadní opatření. Trend v nárůstu počtu případů označil za znepokojivý. Úřady budou podle něj na základě dalšího vývoje přijímat nová opatření, zejména s přihlédnutím k situaci v jednotlivých regionech. Celostátní karanténu však zatím vyloučil, uvedla agentura TASS.

Externí poradce ruského ministerstva zdravotnictví v oboru pneumologie Sergej Avdějev ve čtvrtek uvedl, že testy poměrně často ukazují nesprávně negativní výsledky. Není to podle něj kvůli kvalitě testů, ale protože odběry nejsou vždy prováděny správně, informovala agentura Reuters. Podle Avdějeva může jít až o 40 procent testů.

Počty případů nákazy se v poslední době zvyšují i na Ukrajině. V zemi, která má asi 42 milionů obyvatel, se od začátku pandemie infikovalo nejméně 440.188 lidí. Zotavilo se už 195.544 infikovaných, uvedla dnes agentura Unian. S nákazou pak 8125 lidí zemřelo.

Ukrajina nedávno prodloužila karanténní opatření do konce roku. Ministr zdravotnictví Maksym Stepanov v úterý označil situaci za blízkou katastrofě. Ministerstvo zdravotnictví mezitím navrhlo, aby vláda zavedla další karanténní opatření, například zakázala hromadné kulturní akce nebo omezila provoz restaurací a zábavních zón v nákupních centrech, píše dnes Unian.

Nakažených v Itálii rychle přibývá, za den skoro o 38.000

V Itálii přibylo za poslední den 37.809 lidí nakažených koronavirem, což je nejvíce od začátku epidemie. Skoro 10.000 osob se nakazilo v nejpostiženějším regionu Lombardie. Informovalo o tom dnes ministerstvo zdravotnictví. Rekordní bilance přitom jihoevropská země v poslední době přepisuje téměř denně, ve čtvrtek hlásila na 34.500 nových případů, ve středu 30.500.

Šedesátimilionová Itálie byla letos v únoru první evropskou zemí, kde se začal virus SARS-CoV-2 masově šířit. Tamní vláda proto na jaře nařídila přísnou celostátní karanténu, po jejímž skončení se počty nakažených rapidně snížily. Během druhé podzimní vlny epidemie covidu-19 naopak v Itálii dlouho byla situace příznivější než v jiných hůře postižených státech jako jsou například Francie, Španělsko či Česko. Nyní ale šíření nákazy nabralo vyšší rychlost.

Více než 10.000 nakažených za den hlásila země poprvé v polovině října, koncem října se denní bilance vyšplhaly nejprve nad 20.000 a krátce poté nad 30.000 případů denně. Celkem Itálie registruje přes 860.000 infikovaných.

Se stoupajícím počtem aktivních případů nákazy, kterých je nyní zhruba půl milionu, roste rychleji i počet úmrtí. Za poslední den zemřelo 446 nakažených pacientů, o den dříve to bylo 445. Celkem je obětí už 40.638.

Pozitivně testovaných hlásily za posledních 24 hodin nejvíce regiony Lombardie (9934), Piemont (4878), Kampánie (4508) a Benátsko (3297).

V Itálii dnes začala platit zpřísněná opatření, která mimo jiné rozdělila zemi do tří zón podle epidemické situace. V červené zóně, kam patří regiony s vysokým počtem nakažených Lombardie, Kalábrie, Piemont a Valle d'Aosta, mohou lidé vycházet ven jen v nutných případech, zavřené jsou restaurace i obchody. V celé zemi bez výjimky je nově noční zákaz vycházení, zavřela se muzea a galerie a o víkendech nebudou v provozu ani obchodní centra.

Ve Francii přibylo přes 60.000 nakažených koronavirem a 828 úmrtí

Ve Francii přibylo za uplynulý den přes 60.000 nakažených koronavirem, nejvíc od začátku epidemie. Informovalo o tom dnes ministerstvo zdravotnictví. Oproti čtvrteční bilanci, která byla rovněž rekordně vysoká, se počet infikovaných zvýšil o další dva tisíce. Obětí přibylo 828, kromě 398 úmrtí v nemocnicích za posledních 24 hodin ale číslo zahrnuje i mrtvé z domovů pro seniory za několik posledních dní, upozornila agentura Reuters.

Francie s 67 miliony obyvatel má celkově už 1,66 milionu potvrzených případů nákazy virem SARS-CoV-2. Pokud bude epidemie i dál zrychlovat, brzy co do počtu infikovaných překoná Rusko, které je s 1,73 miliony nakažených nejhůře postiženou zemí v Evropě a čtvrtou na světě po USA, Indii a Brazílii.

Francouzské úřady uvedly, že v nemocnicích je kvůli covidu-19 už téměř 29.000 lidí, z toho 4321 na jednotkách intenzivní péče. Znepokojivě se zvyšuje i počet úmrtí, kterých bylo v průměru za posledních sedm dní 471 denně. Ve čtvrtek ministerstvo informovalo o 363 obětech, přičemž šlo o mrtvé z nemocnic. Údaje o úmrtích v domovech seniorů jsou zveřejňovány nepravidelně jednou za několik dní. Vůbec nejvyšší bilanci úmrtí - 1438 - Francie zaznamenala 15. dubna.

Ve Francii od 30. října až do konce listopadu platí přísná celostátní karanténní opatření. Francouzi mohou opustit domov jen kvůli cestě do práce, na nákup nezbytných potravin, za sportem v okolí bydliště, ze zdravotních nebo závažných rodinných důvodů. Zavřené jsou restaurace a bary i obchody, kromě těch nezbytných, a omezený je volný pohyb i mezi jednotlivými regiony.

Ve Španělsku zpřísňují opatření, Madrid a Katalánsko uzavírkami

Velká část španělských autonomních regionů chystá další opatření proti šíření koronaviru i prodloužení zákazu nočního vycházení. Ten platí v celé zemi z nařízení španělské vlády dva týdny, v neděli ale jeho platnost končí. Například madridský region se ode dneška přes víkend uzavře pro cestování, které není nezbytné. V Katalánsku taková uzavírka platí už týden. Baskicko také od soboty zavře pro veřejnost restaurace a bary, budou smět prodávat pouze jídlo s sebou.

Podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví přibylo ve Španělsku 22.516 potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 a 347 obětí. Celkem tak v této zemi, která má asi 47 milionů obyvatel, zaznamenali už 1,3 milionu případů nákazy novým typem koronaviru, který se poprvé objevil koncem loňského roku v Číně. Španělsko je v tomto počtu šesté na světě. Úmrtí spojených s nemocí covid-19 země prozatím eviduje nejméně 38.833.

Podle španělské vlády se trend šíření nákazy za poslední dva týdny trochu zmírnil. Ve čtvrtek ale přibylo 368 úmrtí spojených s covidem, což bylo v druhé vlně epidemie zatím nejvíce. Na jaře ve Španělsku přibývaly stovky takových úmrtí, nejvíce to bylo i přes 900 za den.

Madridský region se ode dneška na čtyři dny uzavřel pro neakutní cestování, opustit ho lidé smějí jen z nutných důvodů, například kvůli cestě do práce nebo péči o blízké. Povoleny jsou také cesty těm, kteří regionem jen projíždí. Čtyřdenní uzavírka madridského regionu platila už od 30. října. V regionu platí také uzavírky nejhůře zasažených zdravotnických zón.

V Katalánsku platí omezení cestovat od minulého týdne, region smějí lidé opouštět jen z nutných důvodů, jako jsou cesty do práce, k lékaři či kvůli péči o své blízké. Od dnešních šesti ráno opět platí jako minulý víkend v tomto regionu na severovýchodě země navíc také uzavírka v rámci obcí, které smějí lidé opouštět také jen z nutných důvodů. Pro tento víkend katalánské úřady nasadily na 5500 policistů, kteří mají na dodržování uzavírek dohlížet. Katalánsko také prodlouží od pondělí na další dva týdny zákaz nočního vycházení, a to od deseti večer.

V celém Španělsku s výjimkou Kanárských ostrovů platí druhý týden zákaz nočního vycházení, který vyhlásila španělská vláda a který končí v noci na neděli. Od pondělí ho ale řada regionů hodlá prodloužit a upravit jeho dobu trvání, například Baskicko či Katalánsko začátek posunou na deset večer.

Před dvěma týdny vyhlásila španělská vláda kvůli zhoršené epidemické situaci opět nouzový stav, který v zemi platil už od poloviny března do června. Vláda ho smí vyhlásit pouze na dva týdny, poslanci ho ale už prodloužili, a to o půl roku, respektive do 9. května. Na jaře se prodlužoval vždy o dva týdny. Strana Vox dnes předloží k ústavnímu soudu stížnost na toto prodloužení.