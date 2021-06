Rekordní podíl firem má potíže s náborem nových zaměstnanců

Praha - Na 65 procent českých zaměstnavatelů uvádí, že mají potíže s náborem nových zaměstnanců. Jde o největší podíl od roku 2009, kdy personální agentura ManpowerGroup začala měřit nedostatek lidí s potřebným profilem u zaměstnavatelů. Pouze čtvrtina jich podle skupiny hlásí, že s obsazením volných pracovních pozic nemá problémy, a desetina si není jistá.

Na trhu je především nedostatek lidí s technickým vzděláním všech úrovní. Mezi nejhůře obsaditelnými pozicemi jsou jak vysoce kvalifikovaní inženýři, IT specialisté a lékaři, tak certifikovaní specialisté, jako svářeči, technici, mechanici, řidiči nebo účetní.

"V budoucnu se bude stále méně vyžadovat ukončené vysokoškolské vzdělání a důraz se bude přesouvat na specifickou kvalifikaci a certifikaci. Středně odborné pracovní pozice tohoto typu představují 40 procent všech pracovních míst v rámci zemí OECD a poptávka po nich nadále roste. V digitální době si zaměstnání nebude vždy žádat vysokoškolský titul, ale bude výrazně záviset na neustálém rozvoji dovedností," uvedla generální ředitelka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová.

Trendem na trhu práce je rostoucí nedostatek vhodných pracovníků i na nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou například montážní dělníci, skladníci nebo opět po pandemii personál v ubytování a stravování. "Nedostatek vhodných talentů snižuje schopnost firem vyhovět zákazníkům, musí prodlužovat dodací lhůty jejich zboží a služeb a zároveň se snižuje jejich produktivita a konkurenceschopnost," dodala Rezlerová.

Nejvíce se s nedostatkem lidí potýkají středně velcí zaměstnavatelé od 50 do 250 zaměstnanců, mezi nimiž jich 73 procent hlásí, že nemohou dlouhodobě najít dostatek vhodných uchazečů. U velkých firem s více než 250 zaměstnanci to je 65 procent. U malých podniků s deseti až 49 zaměstnanci se jich s nedostatkem lidí setkává 57 procent, zatímco u firem s méně než deseti je to 63 procent.

Globální průměr dosahuje rekordní úrovně za celou historii průzkumu od roku 2006, když 69 procent firem se potýká s nedostatkem vhodných lidí, což je dáno zejména technologickou revolucí a měnící se strukturou pozic a novými potřebami dovedností na všech úrovních.

Největší potíže mají evropští zaměstnavatelé. Největší nedostatek pracovníků s potřebnými dovednostmi je ve Francii (88 procent), Rumunsku (86 procent), Švýcarsku (83 procent), Belgii (83 procent) a Turecku (83 procent). Nejmenší nedostatek zaznamenaly Čína (28 procent), USA (32 procent), Indie (43 procent) a Jihoafrická republika (46 procent).

Nejobtížněji lze v ČR obsadit zaměstnance v dopravě a logistice (36 procent), výrobě (31 procent), IT (devět procent), prodeji a marketingu (osm procent), administrativní podpoře (šest procent), styku se zákazníky (pět procent) a personalistice (dvě procenta).