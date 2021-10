Rekordní jackpot 220 milionů eur v Euromilionech vyhrál sázející ve Francii

Paříž - Rekordní jackpot 220 milionů eur (5,6 miliardy Kč) ve hře Euromiliony vyhrál dnes večer los podaný ve Francii. Je to nejvyšší jackpot v historii loterie zřízené v roce 2004. Výherce se o něj musí přihlásit do 60 dní. Agentuře AFP to sdělila francouzská loterijní společnost Française des jeux (FDJ).

Šťastný sázející vsadil výherní kombinaci čísel 21 26 31 34 34 49 a dodatková čísla 2 a 5.

Poslední superjackpot padl ve Švýcarsku. Sázející tam letos 26. února vyhrál 210 milionů eur.

V konkurenční loterii Eurojackpot vyhrál v roce 2019 sumu 1,4 miliardy Kč sázející z České republiky. Muž si vsadil na internetu a o výhru se přihlásil. V roce 2015 v ní vyhrál sázející z Pardubického kraje rekordní výhru v historii České republiky i v historii celé hry - 2,5 miliardy Kč.