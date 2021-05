Rekordmanka Špotáková se po 16 letech chystá na Evropský vrhačský pohár

Split (Chorvatsko)/Praha - Světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková se po šestnácti letech chystá na Evropský vrhačský pohár, naposledy na něm startovala v roce 2005 v Mersinu. V úvodu sezony od sebe na této akci nic nečeká, ale na cestě k olympijským hrám v Tokiu potřebuje závodit. A bude to hodně ostrý start, společně s českou mistryní Evropy z roku 2014 Špotákovou budou závodit i poslední dvě evropské šampionky Taťjana Chaladovičová z Běloruska a Němka Christin Hussongová.

"Ta konkurence je tady nakonec obrovská, bude to malé mistrovství Evropy," řekla dvojnásobná olympijská vítězka při on-line tiskové konferenci ze Splitu. Hodů z plného rozběhu absolvovala minimum. "Byla hrozná zima, nedalo se házet, žádná kvalita nešla udělat," posteskla si devětatřicetiletá závodnice, která vzhledem k současné situaci převážnou část přípravy strávila v Česku. "Pro mě je kvůli těm karanténám a dalším opatřením složité cestovat dál do tepla. Byli jsme na jednom soustředění v Turecku, kde jsem zrovna taky chytla čtrnáct dní zimu," vysvětlila.

Vzhledem k pokračující koronavirové pandemii bere jakýkoliv dobrý závod, který se naskytne. "Trvá mi dýl, než se rozzávodím. Je potřeba do toho skočit rovnýma nohama a to tady rozhodně bude. Teď na tom budou určitě líp lidi, kteří byli v teple a už do toho mlátili. Ale směřujeme to jednoznačně k Tokiu, což je začátkem srpna. Na to je dost času," řekla. Spokojená by byla s jakýmkoliv hodem za 60 metrů. "Ale je těžké mluvit o výkonech, vůbec nemám ánung."

I když neměla takový komfort, jako by měla v teplých krajích, příprava se jí líbila. Využila i domácí posilovnu, kterou si zařídila už před pěti lety při stavbě domu. "Vždycky si vzpomenu na Věrku Čáslavskou, jak před Mexikem trénovala někde v hájence u Šumperka. Jde to udělat různě," poznamenala.

K jistotě olympijské účasti by potřebovala do konce června splnit limit 64 metrů. Tuto hranici loni při vítězné Zlaté tretře a při mítinku Kladno hází překonala, ale Světová atletika kvalifikaci pozastavila, takže se to nepočítá. I kdyby se na tuto metu nedostala, měla by se na olympiádu dostat ze světového žebříčku, ve kterém jí patří osmé místo. Na OH bude závodit 32 oštěpařek. "Doufám, že bych to měla v sezoně hodit. Ale asi ne hned ze začátku, abych byla úplně v klidu. Každopádně i s tím žebříčkem bych měla být v klidu, stresovat mě to rozhodně nemusí," řekla.

Deset dní po nedělním závodě ve Splitu ji čeká Zlatá tretra. Tam loni vyhrála, ale to bylo v září. Termín krátce po polovině května je pro ni hodně brzký. "Těším se tam, i když to bude tvrdý. Je to jeden závod a jeden pořádný trénink od Tretry. Ten čas letí," zamyslela se směrem k tradičnímu ostravskému mítinku.

Vedle vrcholové sportovkyně je zároveň učitelkou a kuchařkou. Osmiletého syna Janka neposlala do školy, protože nesouhlasí s testováním dvakrát týdně, rotační výukou a rouškami po celý den. "Za těchto podmínek Janek do školy chodit nebude. Člověk se snaží ozvat, ale je to boj s větrnými mlýny. Podle mě by se měli spojit ředitelé škol, kteří by měli stát za těmi žáčky. Myslím, že do konce června mám o práci vystaráno," komentovala aktuální situaci v Česku.