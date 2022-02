Rekordman Holuša kvůli bolavé patě ukončil kariéru, trénuje běžce v Dukle

Praha - Český rekordman v běhu na 1500 metrů a medailista z halového mistrovství světa i Evropy Jakub Holuša ukončil ve 33 letech atletickou kariéru. V posledních měsících ho omezovaly potíže s bolavou patou, řekl Mladé frontě DNES. V pražské Dukle, za kterou závodil, nyní trénuje běžce.

"Už delší dobu mě trápí bolavá pata. V říjnu jsem začal přípravu, ale znovu se to rozjelo a nebyl jsem schopný trénovat dvoufázově. Bolest byla taková, že jsem odtrénoval tři dny a pak jsem musel mít dva dny volno," řekl Holuša MfDNES. "K mému rozhodnutí skončit přispělo i to, že se objevili mladí kluci, kteří měli zájem se mnou spolupracovat."

Aby mohl pokračovat v závodění, musel by na operaci, což nechtěl. "Dlouhodobě tam mám ostruhu, kterou běh dráždí a zaněcuje. Žádná terapie nezabírá. Jediná možnost je jít pod kudlu, nechat si to vyříznout a vyčistit. Ale tím bych byl nejméně rok mimo atletiku a kdoví, jak by dopadla regenerace," uvedl Holuša. "Přece jen mi bude tento měsíc třicet čtyři roků a věk člověk nezastaví. V běžném životě mě to neobtěžuje, takže nechci na operaci. Už mi nestojí za to, abych si prodloužil kariéru o rok, o dva," konstatoval.

Před deseti lety získal na halovém mistrovství světa v Istanbulu stříbro v běhu na 800 metrů, o čtyři roky později byl druhý na patnáctistovce v Portlandu. V roce 2015 triumfoval v závodě na 1500 metrů na halovém mistrovství Evropy v Praze. Jeho český rekord pod širým nebem z roku 2018 má hodnotu 3:32,49 minuty.