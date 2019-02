Delray Beach (USA) - Argentinský tenista Juan Martín del Potro při návratu na turnaje po čtyřech měsících došel v Delray Beach do čtvrtfinále, kde jej po třísetové bitvě vyřadil Američan Mackenzie McDonald. Ten si ziskem skalpu viditelně stále ještě oslabené nasazené jedničky zajistil na okruhu ATP premiérově účast v semifinále.

Del Potro se vrátil k zápasům po zlomenině čéšky pravého kolena a první dva duely na Floridě vyhrál bez ztráty setu včetně triumfu nad čerstvým vítězem turnaje v New Yorku Reillym Opelkou z USA. Zápas světové čtyřky s 84. hráčem žebříčku McDonaldem už dospěl až do rozhodujícího setu a v něm do tie-breaku, ve kterém favorizovaný Argentinec odvrátil dva mečboly, než kapituloval.

V utkání bylo patrné, že třicetiletý Del Potro, jenž už zažil několik comebacků kvůli dlouhodobým potížím se zápěstím, ještě úplně stoprocentně fit není. "Lékaři říkají, že to chce čas, pokud chci být zase úplně připravený, ale já už se nechci dívat na turnaje doma v televizi. To jsem dělal dřív a bylo to pro mě strašně těžké. Teď jsem po čtyřech měsících hrál tři zápasy a to je pro mě ta nejlepší věc," řekl Del Potro.

"Dneska jsem chtěl udělat dobrý výsledek, bojoval jsem do posledního míče a měl řadu příležitostí, ale je těžké vyhrát zápas, když se nemůžete pohybovat na sto procent. Vím ale, jak dobře můžu hrát, když budu fit, zatím na takovou úroveň ale po fyzické stránce nemám," dodal.

Tenisový turnaj mužů v Delray Beach (tvrdý povrch, dotace 651.215 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

McDonald (USA) - Del Potro (1-Arg.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), Albot (Mold.) - Johnson (4-USA) 1:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Tenisový turnaj mužů v Riu de Janeiro (antuka, dotace 1,937.740 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Djere (Srb.) - Ruud (Nor.) 6:4, 7:5, Auger-Aliassime (Kan.) - Munar (Šp.) 6:4, 6:3, Cuevas (Ur.) - Ramos (Šp.) 6:3, 3:6, 6:3.

Tenisový turnaj žen v Budapešti (tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Van Uytvancková (1-Belg.) - Kozlovová (Ukr.) 3:6, 6:1, 6:4.