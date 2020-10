Rekonvalescent Březina místo Grand Prix skáče jen dvojité skoky

Los Angeles/Praha - Tento víkend chtěl být Michal Březina na Americké brusli, kde jeho tréninkoví parťáci Nathan Chen a Mariah Bellová vyhráli závod Grand Prix, ale v tréninku si pochroumal záda a teprve se vrací ke skákání. Zatím může provádět jen dvojité skoky. Kvůli koronaviru neví, kdy a kolikrát bude moci v této sezoně předvést své programy. Proto počítá, že budou i jeho olympijské.

Dlouholetou českou krasobruslařskou jedničku zradil při tréninku axel. Při svém výstavním skoku dopadl Březina na záda a natloukl si je. "Nemohl jsem čtrnáct dní skákat. Teď už je to lepší. Doktor mi řekl, že už mohu začít skákat, takže jsem tento týden začal s dvojitými skoky. Musím zaklepat, zatím všechno v klidu. Tak projíždím jízdy a snažím se z toho dostat co nejvíc," vyprávěl v rozhovoru pro Český krasobruslařský svaz.

Litoval, že nemohl využít pozvánku na závod v Las Vegas, kterou dostal díky dlouhodobému pobytu a přípravě v Kalifornii. Podařilo se mu dohnat tříměsíční skluz, který na jaře nabral kvůli uzavření hal. "Kdyby nebylo zranění, tak jsem byl zhruba ve stejné formě jako před tou druhou Grand Prix loni. Když otevřeli, tak jsme se začali připravovat normálně. Jediný rozdíl je, že musíme jezdit s rouškami i na ledě," popisoval Březina aktuální opatření.

Rád by přijel v prosinci do polského Těšína na mezinárodní mistrovství České republiky, ale bude záležet na vývoji epidemiologické situace v Evropě i podmínkách cestování. Na šampionát by se Březina ze zámoří dostal, protože je to cesta za zaměstnáním, ale problém by mohl mít s návratem.

"Já nemám americké občanství, ale jenom zelenou kartu a nikde jsem neviděl ve zprávách, že by lidé, kteří tady bydlí, i když nemají občanství, se mohli vrátit. Bavili se jenom o tom, že jenom občané USA se mohou z Evropy vrátit," přemítal.

Ve velké nejistotě, která se vznáší nad všemi krasobruslařskými závody včetně mistrovství Evropy a světa, plánuje přípravu den za dnem. Výhledem je ale světový šampionát ve Stockholmu naplánovaný na březen 2021. "Mistrovství světa je ten nejdůležitější závod před olympiádou, protože je to kvalifikace," řekl svěřenec Rafaela Arutjunjana.

Před světovým šampionátem by si mohl odskočit na mistrovství Evropy do Záhřebu, kde v roce 2013 získal bronzovou medaili. Není ale jisté, jestli se lednové ME podaří uspořádat. Únorové mistrovství čtyř kontinentů v Sydney už bylo zrušeno. Problémem mohou být i přísná hygienická opatření s eliminováním kontaktu závodníků, která nyní platí.

"Ta hala není úplně nejnovější. Sice hotel je hned naproti hale, takže bublina by se tam dala udělat. Ale nevím, jestli v té hale je prostor na to, aby byli všichni oddělení," uvažoval Březina. Třeba při Americké brusli měli závodníci vlastní skyboxy a ani v hledišti se vůbec nepotkávali.

Třicetiletý matador, který dříve zvažoval konec kariéry, před sebou nyní vidí perspektivu až do olympijského roku 2022. Zřejmě i do další sezony naskočí s letošními programy, které nebude mít šanci mockrát předvést.

"Ty programy možná odjedeme jednou dvakrát, když se zadaří, tak maximálně třikrát v téhle sezoně. To není na to, abychom je zahodili a dělali nové na olympijskou sezonu. Ty programy a ta choreografie stojí takové peníze, že já určitě nemůžu říct, že budu dělat nové programy, protože je olympijská sezona," doplnil krasobruslař, který v roce 2018 považoval hry v Pchjončchangu za svou poslední olympiádu. Peking 2022 by byl jeho čtvrtým závodem pod pěti kruhy.