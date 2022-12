Rekonstruovaný kostel sv. Jakuba v Brně se mimořádně otevírá veřejnosti

Brno - Kostel svatého Jakuba v centru Brna, který je od letošního března na dva roky uzavřený kvůli kompletní rekonstrukci, se od dnešního dne mimořádně otevírá lidem vždy od středy do neděle. Lidé se v něm mohou projít středovou uličkou k nasvícené siluetě betléma, prohlédnout si některé kamenné prvky z kamenné výzdoby kostela a zjistí, kam zatím postoupily opravy, řekl dnes novinářům farář Jan Pacner.

"Pro svatého Jakuba bylo typické, že je otevřený i přes den. Nikdy jsem netušil, kolik lidí je zvyklých sem v průběhu dne jen tak zajít, ať už se pomodlit, nebo se jen zklidnit, a to i lidí, kteří jinak do kostela nechodí. Proto jsme se rozhodli alespoň v době adventní lidem dát tuhle možnost," uvedl Pacner. Kostel bude přístupný od středy do neděle mezi 15:00 a 18:00.

Kromě světelné instalace studia Nahaku se návštěvíci mohou podívat na video představující celou rekonstrukci kostela a také některé kamenné i dřevěné prvky snesené ze střechy kostela. Mohou také symbolicky adoptovat jednu z 9000 okenních tabulek, které je nutné vyměnit ve vysokých oknech kostela. Více informací o adopci oken u Jakuba najdou lidé na speciálních webových stránkách.

"Odezva na možnost adopce oken nás překvapila, je opravdu velká. Ozývají se lidé ze všech koutů republiky. Mohou adoptovat jednu tabulku za 500 korun, nebo více podle svého uvážení. Zatím se takto sešel asi milion korun spolu s dalšími dary," uvedl farář.

Pro letos zahájenou etapu oprav počítala farnost původně s náklady 131 milionů korun. V září ale informovala, že se opravy prodraží. Stav některých dřevěných i kamenných prvků je horší, než se předpokládalo, navíc zdražují stavební materiály i práce.

Kostel prochází kompletní rekonstrukcí, zásadní jsou ale střechy, krovy, okna i kamenné dekorativní prvky na fasádě. Jako součást prací by měla být ve věži kostela vybudována vyhlídka ve výšce 42 metrů nad zemí. Práce původně měly skončit na konci roku 2023, farář Pacner ale dnes naznačil, že se pravděpodobně protáhnou až do roku 2024.