Rekonstrukci hospodářského dvora u zámku v Zákupech provázejí komplikace

Zákupy (Českolipsko) - Rekonstrukci hospodářského dvora u státního zámku v Zákupech na Českolipsku, který je národní kulturní památkou, provázejí komplikace. Zchátralá stavba je ještě v horším stavu než památkáři očekávali. Obnova proto bude dražší. Regionální ředitel Národního památkového ústavu Miloš Kadlec novinářům řekl, že nárůst oproti základní ceně je skoro o čtvrtinu. Náklady tak přesáhnou 200 milionů korun, práce potrvají do léta příštího roku.

V hospodářském dvoře nechávají památkáři zachránit s pomocí evropské dotace jeho nejcennější část, což je bývalá konírna v jižním křídle. Má na délku zhruba 150 metrů. Práce na její obnově začaly loni na konci ledna. Jedním z důvodů, proč je opravovaná část v horším stavu, než památkáři čekali, je, že stavební zakázka byla vypsána podle stavu, který odpovídal době zpracování projektu, což už je kolem pěti let. "Mezitím ta degradace postoupila neskutečným způsobem," řekl Kadlec.

Značný vliv na tom podle něj má spodní voda. "Při kontrolních dnech vychází najevo, že v podstatě to podloží je tak zdegradované, že se musela volit jiná forma, že se tam dělají injektáže, dělají se tam speciální piloty, pilíře. Bylo poměrně hodně vody pod tím objektem, takže je to velice složité, a teď se nám tam objevují další problémy typu statiky, kleneb a tak dále," dodal Kadlec.

Vliv na tom, že se objevují nečekané potíže, může mít podle kastelána zámku Vladimíra Tregla i to, že budova "ožila" po desetiletí opuštěnosti. "Pracuje se tam s technikou a tak podobně, to znamená pro tu budovu zavládl, i když v dobrém slova smyslu, určitý neklid. A samozřejmě i to se na stavbě podepisuje. Takže třeba ty statické poruchy, které se tam vyskytují nově, a narušení kleneb, které se nepředpokládalo, tak může souviset i s tím," řekl kastelán.

Opravované křídlo dvora je podle něj aktuálně zpevněné uvnitř i z vnějšku a řemeslníci pracují na obnově střechy. "Hned, jak se podaří dostat budovu pod střechu, což je předpoklad, že bude v průběhu letošního roku, té jeho teplejší části, tak potom se začne pracovat na samotných interiérech," dodal Tregl.

Po rekonstrukci bude v přízemí, kde bývalo ustájeno až 60 koní, expozice orientovaná na dopravu v minulosti. V prvním patře, které v druhé polovině 19. století sloužilo k ubytování doprovodu rakouského císaře, bude v 19 místnostech podél dlouhé chodby expozice zaměřená na zaniklé nebo nepřístupné české zámky a hrady.

Hospodářský dvůr podle památkářů historickou hodnotou převyšuje přilehlý zámek. Dvůr vznikl ve druhé polovině 17. století a stát ho v dezolátním stavu převzal v roce 2003. Jde o jednu z nejohroženějších národních památek v Libereckém kraji, rekonstrukce jižního křídla je první etapou záchrany, na další ale zatím nejsou peníze.