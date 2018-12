Praha - Rekonstrukci cesty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka z exilu završil příjezd speciálního vlaku do Prahy. Z historického expresu, který táhla parní lokomotiva zvaná Hrboun, vystoupil na peron hlavního nádraží v roli Masaryka herec Otakar Brousek. Kromě legionářů jej přivítaly stovky lidí a následoval program s průvodem a divadlem. Vlak vyjel v pátek odpoledne z Horního Dvořiště a pokračoval přes České Budějovice a Tábor, tedy kopíroval trasu, kterou Masaryk absolvoval před 100 lety při návratu z exilu po první světové válce do samostatného Československa.

Po vystoupení z vlaku se představitel Masaryka stejně jako tehdy první československý prezident setkal se zástupci historických spolků a ve Vrchlického sadech pozdravil veřejnost. "Každý může přiložit ruku k dílu, i ten malý, abychom vybudovali skutečnou demokracii. Sbohem a buďte poctiví a pracovití," pronesl. Před jeho příchodem na jeviště zazněla píseň Ach synku, synku, Masarykova oblíbená.

Poté se státník vydal v historickém vozidle na okružní cestu kolem horní části Václavského náměstí s doprovodem lidí oděných do sokolských a ruských, francouzských a italských legionářských uniforem a v kolkovaných stejnokrojích československého domácího vojska. Ulice lemovaly stovky lidí, kteří za slavností přišli cíleně, i turistů, které vznešený průvod zaujal. Slavnostní atmosféru po celou dobu dotvářela dechová hudba, která hrála pochodové písně. Program završilo divadelní představení nazvané Republika, takový krásný sen, které připravilo Divadýlko na dlani.

"Ty dva dny, původně jsem si mysleli, že to bude také odpočinkové, ale byly hektické, ale bylo to nádherné, protože všude bylo strašně moc lidí," řekl ČTK za pořadatele Milan Mojžíš, řídící tajemník Československé obce legionářské. Program dávali dohromady na základě knih a pražských a regionálních novin. "Zkusili jsme udělat rekonstrukci co nejvěrnější. Je jasné, že se to nepodařilo v celém duchu, ale i ty projevy, které byly (...), tak vycházejí z historických projevů," dodal.

Rekonstrukci připravily Československá obec legionářská, Národní technické muzeum spolu s Českými drahami. Historický vlak, v němž cestoval představitel prezidenta s kostýmovaným doprovodem, doprovázel na cestě z jižních Čech do hlavního města vlak vyhrazený pro veřejnost. Parní lokomotiva, která byla zapůjčena z železničního muzea ve Strasshofu, odpovídá typu lokomotivy, která do Prahy před 100 lety přivezla Masaryka.

Masaryk po vypuknutí války odjel v prosinci roku 1914 do exilu, aby za vznik samostatného státu bojoval na diplomatické frontě v zahraničí. V době války pobýval v Itálii, Švýcarsku, Francii, vyjednával v Anglii, Rusku i Americe, kde se snažil získat podporu pro myšlenku na vznik nového státu. Do Prahy se vrátil 21. prosince 1918.