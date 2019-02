Praha - Platforma Rekonstrukce státu podala trestní oznámení na prezidentova kancléře Vratislava Mynáře. Podle právní analýzy, kterou si platforma nechala vypracovat, se Mynář mohl minimálně ve dvou případech dopustit trestného činu zasahování do nezávislosti soudu. Jde o schůzku Mynáře s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem a dopis kancléře tehdejšímu předsedovi Nejvyššího správního soudu Josefovi Baxovi. Podezřelým ze spáchání trestného činu může být i prezident, dodává Rekonstrukce státu.

"Z právní analýzy dostupných informací plyne, že v případě pravdivosti popisu situace podle soudců Josefa Baxy a Vojtěcha Šimíčka mohlo jednání Vratislava Mynáře ve dvou případech naplnit skutkovou podstatu trestného činu zasahování do nezávislosti soudu podle paragrafu 335 trestního zákoníku," uvedl vedoucí Rekonstrukce státu Josef Karlický.

Na schůzce se soudcem Šimíčkem v roce 2015 ohledně služebního zákona kancléř podle popisu zveřejněného v médiích vytvářel tlak na soudce, aby porušil své povinnosti straněním prezidentovi Zemanovi a rozhodováním na základě jeho politického názoru. Druhý případem je dopis zaslaný Baxovi, který podle Rekonstrukce státu budí podezření, že jím kancléř přesvědčoval soudce, aby porušil své povinnosti rozhodováním podle politického přesvědčení prezidenta a poskytnutím informací ohledně živé kauzy, na které kancelář prezidenta nemá nárok.

Trestného činu zasahování do nezávislosti soudu se mohl podle platformy v několika případech dopustit i prezident Zeman. Pokud kancléř jednal na jeho pokyn či s jeho vědomím, nese prezident za jeho jednání odpovědnost. "Samostatně mohl prezident Zeman naplnit skutkovou podstatu trestného činu při rozhovoru s Josefem Baxou v červnu roku 2018, kdy měl podle výpovědi na soudce působit přesvědčováním a podplácením (nabídkou funkce předsedy Ústavního soudu), aby do budoucna porušoval své povinnosti rozhodováním podle politického klíče na základě zadání prezidenta," uvedl právník Petr Bouda ze zájmového sdružení právnických osob Frank Bold, který je jedním z autorů právní analýzy. Prezident může být podle ústavy trestně stíhán až po konci svého mandátu. To však neznamená, že není trestně odpovědný za své jednání, dodala platforma.

Mynář kontakty se soudci po informacích v médiích potvrdil. Při jednání před sněmovním výborem 23. ledna řekl, že na kontaktech se soudci nevidí nic špatného, neměli by být pokládáni za "skleníkové lidi", s nimiž není možné se scházet. Zeman uvedl, že Mynář jednal se soudci z jeho pověření. "K žádnému ovlivňování nedošlo. Pokud jednal kancléř se soudci, bylo to z mého pověření. Přiznávám se k plné odpovědnosti," uvedl Zeman v lednu. Doporučení soudcům pak nejsou podle prezidenta ovlivňováním, ale vyjádřením názoru.

Trestní oznámení na kancléře podal v lednu i senátor Václav Láska, protože se podle něj Mynář opakovaně dopustil zasahování do nezávislosti soudu. Minulý týden pak senátorský Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 oznámil, že připraví text žaloby na prezidenta za hrubé porušení ústavy.

Podle Rekonstrukce státu je Láskovo podání trestního oznámení adekvátní reakcí. "Samotné právní závěry analýzy Rekonstrukce státu jsou však v některých ohledech odlišné, a proto jsme je zaslali Policii České republiky jako určité doplnění," uvedla platforma na webu.

Rekonstrukce státu je projekt nevládních neziskových organizací, firem, občanů v regionech a politiků. Vznikla v březnu 2013 jako společný projekt dvacítky protikorupčních organizací.