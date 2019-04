Praha - Vláda by se podle protikorupčního uskupení Rekonstrukce státu měla zaručit, že neodvolá nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ani vrchní státní zástupce. Důvodem jsou pochybnosti o tom, zda nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová nebude zasahovat do aktuálních kauz včetně případu Čapí hnízdo. Požadavek je součástí sedmibodové výzvy vládě za zachování nezávislosti justice, kterou dnes Rekonstrukce státu představila.

Kabinet Andreje Babiše (ANO) by se podle uskupení měl veřejně zavázat, že "neučiní žádné kroky, jež by ovlivnily řádné naplňování role státního zastupitelství jako orgánu veřejné žaloby, zejména pak nezávislé vyšetřování orgány činnými v trestním řízení".

Benešová už předminulý týden uvedla, že nepočítá s odvoláním žalobce Zemana, o kterém spekulovali například někteří zástupci opozice. "Popírám čistky ve státním zastupitelství, to je prostě hysterie naprosto nesmyslná," řekla ČTK. V rámci nového zákona o státním zastupitelství by ale chtěla pro představitele státních zastupitelství zavést sedmileté funkční období, což by umožnilo odvolat nejvyššího i vrchní státní zástupce.

Rekonstrukce státu chce uzákonit, aby představitele žalobce bylo možné odvolat předčasně jen po odsouzení pro kárné provinění. Na současné funkcionáře zastupitelství by se podle uskupení nemělo nově funkční období zpětně vztahovat, uvedl předseda sdružení Oživení Marek Zelenka. Chce také, aby byly v anonymizované podobě zveřejňovány rozsudky všech soudů, nejen Ústavního, Nejvyššího a Nejvyššího správního.

Pavel Franc z organizace Frank Bold se pozastavil nad prohlášením Benešové, že se chce zaměřit především na boj s korupcí. "Paní Benešová bojovala s korupcí, ale tak trochu na té druhé straně," uvedl s poukazem na advokátské působení nové ministryně v Ústeckém kraji.

Ministerstvo spravedlnosti by podle Rekonstrukce státu nemělo mít možnost zasahovat do trestních řízení. "Doufáme, že se paní Benešová bude chovat asexuálně a nijak do kauzy Čapího hnízda nebude zasahovat," uvedl bývalý náměstek ministra financí Ondřej Závodský, který je nyní analytikem Nadačního fondu boje proti korupci. V kauze Čapího hnízda, jejíž vyšetřování policie uzavřela, je obviněn premiér Babiš. Předseda vlády odmítl spojitost mezi kauzou a jmenování Benešové.