Rekonstrukce Liebiegova paláce v Liberci je v polovině

Liberec - Rekonstrukce Liebiegova paláce v Liberci za více než 200 milionů korun je zhruba v polovině. Do začátku zimy by měli řemeslníci dokončit většinu venkovních prací na budově, dál na její přeměně z někdejší galerie na komunitní centrum ale budou pracovat ještě asi rok. Hotovo by mělo být do října 2022, řekl ČTK technický specialista z libereckého magistrátu Jan Lajksner. Městu 150 let stará budova patří.

"Teď je důležité, že se většina venkovních prací na objektu stihne do zimy, pak se zprovozní vytápění a bude se objekt temperovat, aby mohly práce uvnitř probíhat i v zimě," dodal.

Podle něj se k závěru blíží práce na konstrukcích. "To znamená opravy stropů, opravy krovů. A máme z 80 procent hotovou střechu. Je na ní původní krytina, což je břidlice, v kombinaci s měděným plechem," řekl Lajksner.

Budova už také získává původní barevnost, viditelné je to ze strany od Komenského ulice. Po několik posledních desetiletí byla fasáda dvoubarevná, navrátí se k jedné barvě. Vybrat ji bylo podle Lajksnera poměrně složité. "Na budově se našlo šest vzorků různých barev, postupně selekcí byl vybrán jeden," dodal. Místo růžovobílé bude fasáda po celém obvodu budovy světle smetanová. "Pouze vybrané kamenné reliéfy nebo sochy byly patinovány do odstínů, jako kdyby to byl nějaký přírodní kámen," řekl Lajksner.

Přestavba památkově chráněného paláce, který si nechal v letech 1870 až 1872 postavit jako rodinné sídlo továrník Johann Liebieg mladší, začala loni v září. Ve výrazně horším stavu, než se čekalo, byly kvůli napadení dřevomorkou dřevěné konstrukce. Jejímu šíření pomáhalo, že budova byla od odstěhování Oblastní galerie na konci roku 2014 prázdná. "Šedesát procent stropních konstrukcí ve vyšších patrech bylo vyměněno za nové, část byla protézována," řekl technický specialista města.

Horší stav budovy je podle vedení města důvodem, proč rekonstrukce bude stát výrazně více, než kolik původně požadovala vybraná stavební firma. Vysoutěžená cena byla 203,5 milionu korun, nyní se blíží ke 235 milionům korun. Kvůli prodražení stavby radnice stáhla svoji původní žádost o evropskou dotaci a podá ji znovu, aby získala více peněz. "Plánujeme dát žádost v prosinci. Předběžně jsme to konzultovali, tak doufáme, že uspějeme," řekla ČTK náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová (ANO). Liberec chtěl původně získat z operačního programu (IROP) zhruba 178 milionů, nově bude usilovat o více než 200 milionů korun.

Liebiegův palác se po skončení rekonstrukce stane místem setkávání lidí od dětí až po seniory a různých sociálních skupin. Uvnitř paláce bude velký sál, výtvarný ateliér s dílnou, výstavní prostory, počítačové a víceúčelové místnosti, dva tělocvičné sály a bude tam i kavárna či zahradnický klub s keramickou pecí a skleníkem.