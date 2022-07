Rekonstrukce bitvy u Hradce Králové se účastnily stovky lidí

Chlum (Hradecko) - Nadšenci do vojenské historie připravili vzpomínkovou akci na největší vojenský střet na českém území, prusko-rakouskou bitvu u Hradce Králové 1866. Na Chlumu se v bitevní ukázce střetly stovky vojáků, pět desítek jich bylo na koních. Letos je 156. výročí bitvy. Podle pořadatelů sledovalo akci kolem 5000 diváků.

"Ukázka byla jedna z nejpovedenějších. Účastníků bylo 400, nasazení všech složek bylo veliké. Měli jsme pocit, že lidé po covidu jsou líní, a tady se ukázalo, že lidé se chtějí bavit, být aktivní, přišlo jich 5000," řekl ČTK organizátor Radek Balcárek. Akci pořádal se svými kolegy podevětadvacáté.

Letošní ukázka se věnovala úloze pruského krále Viléma I. jak ve válce, tak v bitvě u Hradce Králové. Bitvy se přímo účastnil a na začátku málem padl. Boje vyvrcholily 3. července 1866 severozápadně od městské pevnosti Hradec Králové mezi Labem a vesnicemi Hořiněves, Sadová, Mokrovousy a Přím. Šlo o rozhodující bitvu mezi rakouským císařstvím a pruským královstvím v prusko-rakouské válce.

"Zabýváme se rekonstrukcí historie, abychom ji poznali, znovu prožili, ne proto abychom oslavovali militarismus. Nepodlehli jsme vlivu jako jiní organizátoři, kteří svoje akce zrušili, aby to někoho nedráždilo, protože je to teď v souvislosti s válkou na Ukrajině nevhodné. Pokud někdo cítí, že to není vhodné, tak ho nenutíme, aby sem jezdil," řekl Balcárek.

V jediném dni se v roce 1866 u Hradce Králové střetlo 436.000 vojáků a po krvavém boji zůstalo kolem 16.000 mrtvých a pohřešovaných. Rakouské jednotky bitvu prohrály a habsburský trůn nakonec musel přijmout pruské podmínky příměří. Počtem vojáků, kteří se účastnili této bitvy, to bylo největší střetnutí na území Čech a Moravy a současně šlo o druhou největší bitvu 19. století. Víc vojáků bylo při bitvě Tří císařů u Lipska, zvané též Bitva národů. V roce 1813 tam bojovalo 470.000 vojáků. "Při pietním aktu jsme vzpomenuli oběti všech válek, které jsou úplně zbytečné," řekl Balcárek.