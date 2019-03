Glasgow - Řek Miltiádis Tentóglu vyhrál na halovém mistrovství Evropy v Glasgow dálku letošním nejlepším světovým výkonem 838 cm. V hale se zlepšil o 15 centimetrů a navázal na loňské letní zlato z Berlína. Radek Juška obsadil ve finále sedmé místo výkonem 779 cm. Na medaili přitom bylo potřeba překonat osmimetrovou hranici. Český sedmibojař Jiří Sýkora skončil na nosítkách, zranění není vážné.

Juška se dál trápil s odrazem, který mu v této sezoně vůbec nevychází. Věděl, že v osmičlenném finále má k dispozici šest skoků a že tedy může riskovat, ale ani to nepomohlo. Až posledním skokem dlouhým 779 cm alespoň opustil poslední finálové místo. Nepřiblížil se tak ke stříbru z pražského šampionátu v roce 2015.

Tentóglu přiletěl do Glasgow s nejlepším letošním výkonem ze všech účastníků, ale zlato si zajistil až pátým rekordním pokusem. Do té doby překvapivě vedl Švéd Thobias Nilsson Montler, který ve druhé sérii skočil osobní rekord 817 cm. Tak daleko se ještě nedostal ani venku. Za hranici osmi metrů dolétl ještě Srb Strahinja Jovančevič a 803 cm mu vyneslo bronz.

Zlato v trojskoku získala Peleteirová, zlepšila se o 22 cm

První zlato v závěrečný den evropského halového šampionátu v atletice v Glasgow vybojovala v trojskoku Španělka Ana Peleteirová, když si osobní rekord pod střechou zlepšila rázem o 22 centimetrů na 14,73 m. Po dvou loňských bronzech v Berlíně a Birminghamu se stala nejlepší Evropankou.

Peleteirová od začátku skákala hodně daleko, ale první dva pokusy přešlápla. Dál riskovala a začala se do odrazu trefovat. V třetí sérii předstihla loňskou mistryni Evropy Řekyni Paraskevi Papachrístuovou výkonem 14,56 a pak ještě 17 cm přidala. V Evropě letos dolétla dál jen Jekatěrina Koněvová, která ale kvůli ruským dopingovým problémům do Glasgow nesměla. Trojskokanky na druhém až pátém místě se vešly do sedmi centimetrů.

Vícebojař Sýkora se zranil při tyči, sedmiboj vede Ureňa

Český sedmibojař Jiří Sýkora na halovém mistrovství Evropy v Glasgow po prvním pokusu ve skoku o tyči opustil doskočiště na nosítkách. Podle lékařky výpravy Karolíny Bílkové ale není zranění vážné a Sýkora se chce vrátit alespoň symbolicky na závěrečný kilometr. Po šesti disciplínách a s nulou za tyč je desátý. Vede Španěl Jorge Ureňa, který je při neúčasti obhájce titulu Francouze Kévina Mayera největším favoritem.

Sýkoru problémy se zády výrazně limitovaly už v závěru prvního dne při výšce. Navzdory tomu se rozhodl v soutěži pokračovat a do druhého dne vstoupil druhým nejlepším časem na překážkách 8,02 sekundy a posunul se z desátého na sedmé místo. V tyči si zvolil nejnižší základ ze všech, ale hned po prvním pokusu na 440 centimetrech zůstal ležet na doskočišti s bolestivou grimasou. "Při tom pohybu na tyči tu bolest ucítil znova. Bohudík to na ploše vypadalo dramatičtěji, než to ve skutečnosti je," řekla novinářům Bílková.

Sýkora byl poměrně dlouho ošetřován a z plochy ho odvezli na nosítkách. To ale byla spíš prevence. "Je to standardní postup, který je z lékařského hlediska naprosto v pořádku z hlediska poranění páteře," uvedla Bílková.

Neurologické vyšetření, které provedla společně s místním lékařem, neodhalilo nic závažného. "Je na cestě na hotel po svých. Ani jsme nedávali žádné léky na bolest a zvažuje, že by nastoupil na poslední disciplínu," řekla lékařka.

Za tyč sice Sýkora nezíská žádný bod, ale pokud ve 20:37 nastoupí k závěrečnému kilometru, bude mít dokončený sedmiboj. "Při tom běhu nedochází k takové zátěži na páteř, na ty obratle. To rozhodnutí je na něm, my mu v tom bránit nebudeme," dodala Bílková.

Vedení v sedmiboji po překážkách převzal Ureňa, který před dvěma lety v Bělehradě získal stříbro. Na překážkách si vyrovnal osobní rekord časem 7,78, což mu vyneslo úctyhodných 1038 bodů a vedení udržel i pětimetrovým skokem v tyči. Brit Tim Duckworth ale ztrácí jen šest bodů. Závěrečný kilometr začne ve 20:37.

Vrzalová, Sasínek, Juška a Hrubá se představí ve finále

Pět českých atletů by se mělo představit v dnešním závěrečném dnu halového mistrovství Evropy v Glasgow. Největší nadějí je Simona Vrzalová, kterou čeká finále na 1500 metrů. Do finále nastoupí i její mílařský kolega Filip Sasínek, dálkař Radek Juška a výškařka Michaela Hrubá. Sedmiboj by měl dokončit Jiří Sýkora, ale nad jeho pokračováním v soutěži se kvůli zranění zad vznáší otazník.

Pátá žena loňského ME Vrzalová má třetí nejlepší sezonní maximum z účastnic patnáctistovky, na které se očekává další triumf domácí hvězdy Laury Muirové. Ta už v Glasgow vyhrála trojku. Druhou favoritkou je loňská vicemistryně Evropy Sofia Ennaouiová z Polska, za ní je situace otevřená.

Bezprostředně před Vrzalovou se na 1500 metrů mužů pokusí Sasínek zaskočit soupeře podobně jako před dvěma lety v Bělehradě, kde získal překvapivý bronz. Na double bude útočit Nor Jakob Ingebrigtsen, vítěz sobotní trojky.

Úvodní blok soutěží začíná opět v 11:00, večer se bude závodit od 19:00.