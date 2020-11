Reinfekce koronavirem je nepravděpodobná šest měsíců od zotavení

Londýn - Nejméně šest měsíců od prodělání nákazy koronavirem je opětovná infekce velmi nepravděpodobná. Vyplývá to z britské studie, do níž byli zapojeni zdravotníci z první linie boje s pandemií covidu-19, píše agentura Reuters.

Závěry studie podle vědců z Oxfordské univerzity mohou být určitým ujištěním pro více než 51 milionů lidí po celém světě, kteří již onemocnění covid-19 prodělali. "Jsou to velmi dobré zprávy, protože si můžeme být jisti, že nejméně v krátkodobém horizontu se většina lidí, kteří prodělali covid-19, znovu nenakazí," uvedl spoluautor studie David Eyre.

Výsledky studie uvítali čelní představitelé Světové zdravotnické organizace (WHO). "Dosud u lidí spatřujeme přetrvávající hladiny imunitní odpovědi," řekl krizový expert WHO Mike Ryan. "Také nám to dává naději, pokud jde o vakcínu," poznamenal. Podle zástupkyně organizace Marie van Kerkhoveové je nutné zotavené sledovat delší dobu, aby se zjistilo, jak dlouho zůstanou vůči koronaviru imunní.

Izolované případy reinfekce virem SARS-CoV-2, jenž onemocnění covid-19 způsobuje, vyvolaly obavy, že imunita u zotavených má velmi krátké trvání.

Výsledky britské studie, do níž byli zapojeni zdravotníci, u nichž je riziko nákazy jedno z největších, však nasvědčují, že se reinfekce děje jen velmi zřídka. Většinu lidí podle Eyrea prodělání covidu-19 chrání před opětovnou infekcí koronavirem nejméně šest měsíců. "U účastníků, kteří byli pozitivně testováni na protilátky, jsme nezaznamenali žádné nové symptomatické infekce," poznamenal vědec.

Studie, která se uskutečnila v rámci testovacího programu zdravotnického personálu, zahrnuje data za 30 týdnů od dubna do listopadu. Výsledky dosud nebyly podrobeny recenznímu řízení, ale byly zveřejněny na webu MedRxiv.

Po dobu trvání studie 89 z 11.052 účastníků, kteří neměli protilátky, prodělalo nákazu koronavirem s příznaky. Z 1246 zdravotníků, kteří protilátky měli, se u nikoho infekce s příznaky neprojevila.

Pravděpodobnost bezpříznakové nákazy koronavirem byla u účastníků s protilátkami také nižší. Šestasedmdesát lidí bez protilátek v průběhu studie prodělalo bezpříznakovou nákazu koronavirem. Naopak mezi účastníky, kterým byly nalezeny protilátky, byly zaznamenány jen tři bezpříznakové infekce. U nikoho z trojice se podle vědců příznaky neprojevily ani později.

"Skupinu pracovníků budeme nadále pečlivě monitorovat, abychom zjistili, jak dlouho ochrana trvá a zda předchozí infekce ovlivňuje vážnost průběhu nákazy, pokud se lidé nakazí znovu," uvedl Eyre.