Reinberk prožil ve finále poháru životní zápas, druhý gól dával napůl zraněný

Uherské Hradiště - Před finále domácího poháru proti Spartě trápilo fotbalistu Slovácka Petra Reinberka zranění stehenního svalu, přesto do utkání pod prášky nastoupil a prožil životní zápas. Dvaatřicetiletý odchovanec klubu z Uherského Hradiště dal z pozice pravého beka už během první půle dvě branky a výrazně pomohl svému týmu k vítězství 3:1. Druhý gól ve 43. minutě už přitom vstřelil ve chvíli, kdy měl velké zdravotní problémy a věděl, že o pauze bude muset střídat.

"Samozřejmě životní zápas. My krajní beci máme za úkol co nejvíce podporovat útok, ale nenapadlo by mě, že bych měl finále nějakým způsobem rozhodnout. Takže super," řekl na tiskové konferenci po utkání v Uherském Hradišti Reinberk.

"Ke konci ligové soutěže jsem měl docela hodně velkých šancí, které jsem neproměnil. Třeba v Plzni. Spousta lidí i kluků mi říkala, že si to schovávám na finále. Jsem rád, že to tak dopadlo," doplnil Reinberk, který se nejprve přihrávkou podílel na penaltě pro Slovácko a v dalším průběhu první půle sám přidal dvě branky.

Do utkání přitom nevstupoval zcela v pořádku. "S trenéry jsme domluvili, že do zápasu pod prášky půjdu. Nohu jsem měl docela v pohodě, ale bohužel to dnes nevydrželo. Na druhou stranu dva góly, takže super," pochvaloval si Reinberk, jenž kvůli zranění vynechal dva zápasy v ligové nadstavbě a vrátil se až na 59 minut nedělního závěrečného kola této sezony nejvyšší soutěže s Hradcem Králové.

"Dělal jsem vše pro to, abych finále stihnul. Byli jsme domluveni s trenérem, že musím mít nějaké vytížení před finále. S Hradcem jsem odehrál nějakou část, bylo to v pohodě. Dnes to bohužel nevydrželo a musel jsem o půli střídat," doplnil Reinberk.

Ve 33. minutě nejprve hlavou zvýšil na 2:0 a o 10 minut později okamžitě odpověděl povedenou střelou k tyči z hranice vápna na snižující branku Sparty. V té době už měl přitom velké zdravotní problémy. "Už jsem toho měl hodně, nemohl jsem do sprintu. Ještě mi to šlo na levou nohu. Takže jsem si to musel oběhnout, tou levou jsem nemohl kopat. Naštěstí jsem to trefil," řekl Reinberk, který skóroval dvakrát v jednom soutěžním utkání potřetí v kariéře.

Triumf v poháru a zisk premiérové trofeje pro Slovácko si užíval o to víc, že je odchovancem klubu. "Já na nás cítil už na rozcvičce a na začátku zápasu, že si za tím jdeme. Že to chceme víc než Sparta. Od ní mi to přišlo takové naoko. Ukázali jsme srdíčko, a proto máme pohár. Jak rozhodčí písknul konec, byly to obrovské emoce, slzy, radost," líčil Reinberk.

Těšil se na oslavy. Jejich lídrem by měl být zkušený křídelník Milan Petržela, který v minulosti dosáhl na řadu úspěchů s Plzní. "On s tím má zkušenosti. Ale užijeme se to všichni, čekali jsme na to dlouho. Byli jsme dvakrát ve finále, nedopadlo to. Takže do třetice všeho dobrého. Určitě to oslavíme, ale já nemůžu blbnout, protože zítra odlétám na dovolenou do Turecka," dodal Reinberk s úsměvem.