Přerov - Olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa Robert Reichel se po roční odmlce naplno vrátil do hokejového dění. Před dvěma měsíci přijal nabídku Miloše Říhy dělat asistenta na střídačce národního mužstva, s nímž nyní absolvuje první akci v podobě soustředění v Přerově. Vyhlášení srdcař chce od hráčů vidět v první řadě odhodlání a silnou touhu reprezentovat.

Sedmačtyřicetiletý Reichel, jenž aktivní kariéru uzavřel před osmi lety, působil naposledy oficiálně u juniorů Litvínova v sezoně 2016/17. Během minulého ročníku se věnoval především rozvoji dvacetiletého syna Kristiana, bez pevných závazků si mohl navíc užívat pohledu na hokej z trochu jiné stránky.

"Abych pravdu řekl, mohl jsem mladé trénovat dál. Ale ono to trénování musí mít nějaký smysl. A když vy to děláte naplno, ale ty děti takový přístup nemají, tak je to promarněný čas. Tady v A-týmu věřím, že hráči přijdou a budou se chtít posouvat dál, protože hrát za národní mužstvo je to nejvíc, za čím by měli jít. Věřím, že budou chtít pracovat," řekl Reichel v rozhovoru s novináři.

"Je to pro mě zase něco jiného, ale těšil jsem se. Dlouho jsem nebyl na ledě, pomáhal jsem v minulé sezoně jen trošku mladšímu dorostu v Litvínově, ale hokej jsem samozřejmě sledoval dál. A mám díky tomu i velký přehled o tom, kam se hokej posunul, jak se trénuje, jak se hráči připravují. Věřím, že si tu zkušenost zase přenesu dál," dodal Reichel.

Poklidnější období ukončil Říhův telefonát. "Hokej jsem dělal celý život. Přišla nabídka od Miloše Říhy, zda bych s ním nechtěl dělat reprezentaci, na kterou jsem řekl, že ji vezmu. A spadl jsem do toho," řekl s úsměvem Reichel. "Měl jsem vcelku jasno, ale chtěl jsem ohledně toho ještě něco prodiskutovat."

Potřeboval znát Říhův pohled na hokej a zároveň o něco lépe poznat i nového hlavního kouče po Josefu Jandačovi. "Párkrát jsme spolu v minulosti mluvili, ale zase tolik ne. Byli jsme i každý jinde," připomněl Reichel.

"Sedli jsme si týden nato s Milošem ve Varech a trošku ještě diskutovali, co a jak. Přišel mi rozumnej. Není to člověk, který vám něco řekne a pak je to jinak. Mám rád, když jsou věci dané na rovinu. Já byl vždycky takový. Na něčem se shodneme, na něčem asi ne, ale vždy pak dojdeme k nějakému kompromisu," je přesvědčený Reichel.

Dělení rolí ohledně detailnějšího sledování adeptů reprezentačního dresu nebylo složité. "Miloš se zaměří na Rusko a další soutěže tady v Evropě, já na Kanadu a Ameriku. Stejně tam budu zase jezdit - loni jsem tam byl čtyřikrát - takže hráče uvidím, budu s nimi v kontaktu a nebude to jen jednorázové. Uvidím kluky v NHL, ale i na farmách. Takže představu mít určitě budeme," uvedl Reichel, který odehrál v NHL včetně play off 900 zápasů.

Dobře si uvědomuje, že z minulosti a úspěchů takzvané "zlaté generace", do níž patřil, žít nelze. "Nagano a tituly byly, ale během toho se zapomnělo, že za 10 let to tak být vůbec nemusí. Svaz si to ale uvědomil a snaží se vrátit tam, kde jsme byli. Chvíli to však trvá a není to jednoduché," zdůraznil Reichel.

Zároveň ale není přehnaně skeptický. "Asi už to nebude jako dříve, ale jsou tu hráči, kteří mají potenciál být do pěti let na stejné úrovni, jako jsme byli my. Ročníky 1996 až 1999 velmi dobře znám, trénoval jsem je, někteří z těch hráčů budou hrát i v zámoří," připomněl Reichel.

Za klíčové považuje dostat do hráčů sebevědomí. "Vše je o tom, aby si kluci věřili a začali vyhrávat. Pokud to bude naopak, sebevědomí zpátky nepřijde. Když pak netrefíte prázdnou bránu, nemůžete vyhrávat. A to se nám dělo i na mistrovství světa. To jsou věci, které rozhodují zápasy. Pokud budou ale hráči připravení jít do boje, dostaneme se, kam chceme," prohlásil Reichel.