Trenčín - Výhra českých hokejistů v Trenčíně proti Slovensku 3:1 znamenala nejen prodloužení vítězné série v Euro Hockey Challenge na pět utkání, ale zároveň i úspěšnou premiéru Roberta Reichela na střídačce reprezentačního A-týmu. Při zdravotní indispozici Miloše Říhy vedl olympijský vítěz z Nagana tým spolu s druhým Říhovým asistentem Karlem Mlejnkem.

Reichel je v sezoně Říhovým asistentem. V minulosti působil u mládežnických reprezentací. Po krátkém Říhově pobytu v nemocnici dnes mužstvo vedl v roli hlavního trenéra. V sobotu už by měl nést hlavní část zodpovědnosti opět šedesátiletý Říha.

"Můj osobní pocit? Je to příjemné hlavně pro tým. Potřebovali jsme to po tom, co jsme předtím dostávali dost gólů. Dneska jsme hráli trošku jinak, na výkonu to bylo znát. To, co jsme trénovali, jsme konečně přenesli do zápasu. A za to jsem strašně rád," prohlásil Reichel.

Netajil spokojenost v hlavních aspektech hry. Zejména v obranné fázi se chtěli Češi zlepšit v porovnání s předchozími duely EHCh s Rakouskem a Německem.

"Jsme spokojení. Daleko líp jsme to odehráli dozadu, drželi jsme dobře slovenské hráče. Trošku měli tlak ze začátku, ale potom jsme to ustáli. Pak si myslím, že jsme dobře čekali na hráče a vyráželi do protiútoků. Chtěli jsme po hráčích, aby chodili do brány, stříleli, což se dělo, padly z toho dva góly. A jsem rád i za přesilovku, konečně jsme se chytili," pochvaloval si Reichel.

Jako hodně pozitivní vnímal výrazně zlepšenou hru obrany, která nepustila Slováky do mnoha šancí. "Určitě je to pozitivní. Jak pro nás, tak i pro hráče. Když plníme, co máme, tak těch chyb moc není. Musím říct, že Slováci v tomto zápase moc šancí neměli, dobře jsme je pokryli. Nedělali jsme tolik chyb jako minulé zápasy," doplnil Reichel.

Hrálo se přitom v nelehkých podmínkách. "Bylo tady extrémně horko, hráči to neměli jednoduché. Jak v kabině tak na ledě bylo teplo. Museli tedy hodně pít; hodně magnesia, také ovoce. Myslím, že to zvládli výborně," ocenil Reichel.

Říhova krátkodobá absence nebyla nezdolnou překážkou. "Vyřešili jsme to v pohodě. Ráno už byl s námi v kabině, byl i na poradě, něco jsme si řekli před zápasem. Prostě jsem v tom neviděl žádný problém," uvedl Reichel.

Byl spokojený s tím, jak se povedlo poskládat jednotlivé formace. "Připravili jsme to trošku jinak, ale byl v tom trošku záměr. A ten vyšel. Kluci odehráli, co měli. Někdy musíte připravit tým trochu jinak, my jsme udělali, co jsme potřebovali," podotkl Reichel a vyzdvihl dvougólového střelce Filipa Chytila. "Odehrál výborné utkání. Minulý týden hodně trénoval a bruslil, myslím si, že byl pro náš tým velmi platný."

V sobotu při odvetě v Nitře se bude chtít český výběr prezentovat stejně jako dnes. "Zaměřujeme se hlavně na náš výkon. Samozřejmě jsme měli nějaké informace o Slovácích, něco jsme si ukázali a věděli, že jim přijeli jiní hráči, takže ten systém trošku změnili. Ale zareagovali jsme na to, v tom nebyl žádný problém," řekl Reichel.