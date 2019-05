Reichel: Kanada nemá tolik superhvězd, ale pracuje dobře jako tým

Bratislava - Hokejisté Kanady mají na mistrovství světa na Slovensku nejméně hvězdný výběr za poslední roky. Nejmladší tým šampionátu s věkovým průměrem necelých 24 let se může zdát papírově slabší, ale od úvodní porážky s Finy 1:3 sedmkrát po sobě zvítězil. Asistent kouče české reprezentace Robert Reichel vyzdvihl týmového ducha Kanaďanů.

"Je to mužstvo, které pracuje opravdu jako tým," řekl dnes v rozhovoru s novináři Reichel. "Na Kanadu tam není tolik extra super hvězd, ale pracují jako jedno mužstvo a v těch zápasech to tak z toho projevu i vypadá."

Tuší, že Češi budou muset být disciplinovaní, aby zbytečně často nečelili velké kanadské zbrani přesilovkám. "Myslím, že včera jsme byli hodně disciplinovaní a nebyli jsme tolik vylučovaní. Hráči to ví, že nemůžou dělat zbytečné fauly. A věřím, že zítřejší zápas bude podobný a nebudeme vylučovaní. A když budeme, tak to ubráníme a pojede se dál, protože víme, že to je klíčové," prohlásil Reichel.

V souvislosti s velkými turnaji obvykle zaznívá, že hranicí úspěchu a neúspěchu je čtvrtfinále. Bývalý vynikající útočník a olympijský vítěz z Nagana má odlišný pohled.

"Tak to říkáte vy," namítl Reichel. "My chceme dál, tak to prostě je. A ti hráči chtějí dál. Možná to včera (s Německem) ze začátku vypadalo, že to bude těžké, ale to jsme věděli. Němci dobře bránili, my jsme pak na to ve třetí třetině trošku zareagovali a bylo vidět, že to kluci pochopili a začaly padat góly," řekl Reichel.

Zdůraznil, že tým má za sebou zatím jen jeden krůček. "Chceme se připravit na další zápas. Kanada bude silná, ale zase to bude o nás, jak se k tomu postavíme a jak se připravíme. Pokud hráči převezmou ty informace a budou vše plnit tak, jak mají, jsme schopní Kanadu porazit."

Když už čeští hokejisté v posledních letech prošli čtvrtfinálovým sítem, ztroskotali v semifinále. I proto, že postrádali střelce, neuspěli následně ani v boji o bronz. Semifinále a zápasy o bronz absolvovali bez jediného vstřeleného gólu s celkovým skóre 0:11.

Výběr v Bratislavě dal v osmi zápasech 44 branek, což je po Švédech druhý nejvyšší počet na turnaji. V průměru 5,5 gólu na utkání. Ale obhájcům zlata už turnaj skončil. Češi se dostali na pětigólovou hranici ve všech sedmi vítězných utkáních, neskórovali jen s Ruskem (0:3).

"My jsme skládali mužstvo, abychom měli čtyři lajny. Ty čtyři lajny fungují a my jsme za to rádi, protože každá z nich je schopná dát gól, což se ve čtvrtfinále s Německem potvrdilo," uvedl Reichel.

Týmová efektivita se promítla i do individuálních statistik. Ofenzivu táhnou členové první útočné formace Michael Frolík, jeden ze šesti sedmigólových střelců turnaje, a třetí muž v kanadském bodování šampionátu Jakub Voráček. Po pěti gólech dali Jan Kovář s Dominikem Kubalíkem.

Kapitán Voráček si připsal už 16 bodů (4+12) a potvrzuje roli lídra. Opora Philadelphie vstřelila i vítězný gól proti Německu. "Je výborný, je to lídr, kterého jsme potřebovali. Když má mužstvo lídry, tak se svezou všichni. Mužstvo šlape, tak by to mělo být," řekl Reichel.