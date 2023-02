Řehka: Válka v Evropě není nemyslitelná, je nutné se na ni chystat i v míru

Praha - Válka v Evropě není nemyslitelná a nestihneme se na ni nachystat, pokud se nebudeme připravovat dlouhodobě už v míru. Na dnešním velitelském shromáždění v sídle ministerstva obrany v Praze to řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Členství v Severoatlantické alianci (NATO) označil za nejlepší možné odstrašení, které snižuje pravděpodobnost hrozeb.

Pokud by vypuknul konflikt mezi NATO a Ruskem, bude ČR jeho aktivním účastníkem od první minuty, zopakoval Řehka. "Velká část naší armády odjede bojovat podle aliančních obranných plánů. Naše teritorium se stane významnou tranzitní zónou a zázemím a je opět na nás vojácích, aby tato zóna byla bezpečná a mohla fungovat," uvedl.

V případě konfliktu mezi NATO a Ruskem by bylo v Česku velké množství legitimních cílů, které jsou již dnes v dosahu ruských zbraní. "Rusko nebude čekat, až se zorganizujeme a odjedeme někam na bojiště zabíjet jeho vojáky. Bude reagovat hned. Život každého vojáka i občana České republiky se okamžitě obrátí na ruby, všechno bude jinak," uvedl. Považuje za nutné nic si nenalhávat a veřejnost o tom informovat.

Tři dekády svobody, míru a bezpečí jsou v novodobé historii spíš anomálií než pravidlem, dodal Řehka. "Nesmíme to považovat za samozřejmé. Musíme náš styl života aktivně podporovat a bránit, jinak o něj přijdeme. Válka v Evropě není nemyslitelná a nestihneme se na ni nachystat, pokud se nebudeme připravovat dlouhodobě už v míru," řekl.

Řehka pokládá za pravděpodobné, že by válka NATO s Ruskem trvala víc než pár týdnů. "Naše zdroje dlouhodobě podfinancované profesionální armády a aktivních záloh by na to rozhodně nestačily. Stát by musel přistoupit k nějaké formě mobilizování materiálu i lidí," zdůraznil. Považuje za zvláštní, že se nad tímto faktem někdo pozastavuje. "To je prostě realita, která je jasná každému, kdo se obranou seriózně zabývá," řekl.

Je podle něj na čase začít připomínat, že existují zákonem stanovená branná povinnost, systém mobilizace a na obraně se nepodílí pouze armáda. Veřejnost se tím nemá strašit. "Je ale potřeba si věci říkat na rovinu a informovat o tom také veřejnost. Je to součást budování odolnosti a obranyschopnosti," dodal.

Česká vláda, společnost i armáda dělají podle něj to nejlepší, co umí, aby usilovaly o vojenské vítězství Ukrajiny na bojišti. "Bez ohledu na výsledek války na Ukrajině musíme počítat s tím, že Rusko pro nás bude hrozbou. Ať se nám to líbí, nebo ne, musíme se připravovat na možný střet mezi Ruskem a NATO," uvedl. Označil to za jediný způsob, jak se válce vyhnout.

"Cílem našeho úsilí není vyvolat válku, ale vyhnout se jí. Kdyby ale nastala, musíme ji vyhrát. Jedinou možností, jak toho dosáhnout, je ukázat agresivnímu Rusku, že žádná jeho snaha nemá šanci na úspěch," uvedl. Rusko podle Řehky rozumí pouze jednotě aliance, odhodlání, vojenské síle a připravenosti na vojenský střet.