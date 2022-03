Regulátoři: Lidem kupujícím kryptoaktiva hrozí ztráta všech investovaných peněz

Brusel - Evropští bankovní, pojišťovací a burzovní regulátoři dnes varovali spotřebitele investující do kryptoaktiv, že mohou přijít o všechny investované peníze a stát se obětí podvodů. Upozornili, že mnohá tato aktiva jsou vysoce riziková a spekulativní, píše se ve sdělení, za kterým stojí Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský úřad pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA).

"Spotřebitelé čelí velmi reálné možnosti, že přijdou o všechny investované peníze, pokud tato aktiva koupí," stojí ve sdělení. Regulátoři také uvedli, že spotřebitelé by si měli dávat obzvlášť velký pozor na zavádějící inzeráty slibující rychlé či vysoké výnosy, zejména takové, které vypadají příliš dobře na to, aby byly pravdivé.

Upozornili také, že většina kryptoaktiv nepodléhá v Evropské unii regulaci, takže se spotřebitelé nemohou spoléhat na práva a ochranná opatření spojená s regulovanými finančními službami.

Spotřebitelé by si podle regulátorů při zvažování investice do kryptoaktiv měli položit otázku, zda si mohou dovolit o všechny investované peníze přijít. Měli by se také zamyslet nad tím, zda rozumí vlastnostem kryptoaktiv a zda subjekty, se kterými v souvislosti s touto investicí jednají, jsou důvěryhodné.