Registrace více skupin k očkování nezvýšila výrazně počty čekajících

Praha - Registrace dalších věkových skupin k očkování proti covidu-19 v krátkém časovém sledu za sebou výrazně nezvýšila počet čekajících. Proti polovině dubna je registrovaných, kteří čekají na termín či první dávku vakcíny, naopak asi o 44.000 méně. Vyplývá to dat, která ministerstvo zdravotnictví o očkování zveřejňuje.

Vakcinace začala v ČR před čtyřmi měsíci, od té doby bylo podáno 2,8 milionu dávek více než 1,9 milionu osob. K navození plné ochrany jsou třeba u tří ze čtyř vakcíny dvě dávky. Od středy se budou moci přihlašovat přes web ministerstva zdravotnictví lidé nad 55 let. Až do poloviny května se mohou dál hlásit mladší chroničtí pacienti, uvedlo dnes ministerstvo na twitteru.

Pořadí očkovaných se řídí buď podle věku nebo podle preferovaných profesí, nárok mají například zdravotníci, zaměstnanci škol, sociální pracovníci nebo lidé z kritické infrastruktury. Nejstarších seniorů nad 80 let, kterých žije v ČR kolem 441.000, dostalo jednu dávku vakcíny přes 72 procent a obě 54 procent. Od 1. března se mohou hlásit sedmdesátníci, kterých bylo očkováno více než 67 procent jednou dávkou a 30 procent dvěma. Celkem jich v Česku žije přes milion.

Další věkové skupiny přidává ministerstvo zdravotnictví od poloviny dubna zhruba po týdnech. Ve středu 14. dubna se mohli začít hlásit lidé ve věku 65 až 69 let, v pátek 23. dubna pak další skupina 60 až 64 let. V každé je více než 650.000 lidí, podle ministerstva ale část už je očkovaná díky preferované profesi nebo jako chroničtí pacienti s vybranými vážnými nemocemi. Jen za první den se přihlásilo k očkování podle informací na twitteru projektu Chytrá karanténa více než 126.000 lidí ve věku 65 až 69 let a 105.000 lidí 60 až 64 let.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli avizoval, že od středy 28. dubna se budou moci přihlašovat přes web k očkování lidé nad 55 let. Lidí ve věku 55 až 59 let žije v Česku 653.501. Už očkovaných oběma dávkami vakcíny je více než 111.000 lidí v tomto věku.

Minulý týden zdravotníci použili průměrně zhruba 49.700 dávek denně, což je méně než v týdnu předchozím. Toto pondělí navíc bylo podáno ještě asi o 5000 dávek méně dávek než před týdnem. Na dnešek ale Chytrá karanténa avizovala dodávku 400.000 dávek vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech a tento týden by mělo přijít také 149.000 dávek od AstraZeneca, 48.000 dávek Moderna a 12.000 dávek Johnson & Johnson.

Často déle než na vakcínu v očkovacím centru čekají lidé, kteří se rozhodli nechat očkovat v ordinaci svého praktického lékaře. K nim se registrovalo zhruba půl milionu lidí. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v pátek na dotaz ČTK řekl, že dodávky vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson v příštích týdnech tyto fronty brzy významně zkrátí.

Registrace a očkování proti covidu-19:

Datum Očkováno (podíl z populace) Čekající registrovaní celkem (podíl z populace) Čeká na 1. dávku (podíl z populace) Čeká na termín (podíl z populace) Zapojeno celkem (podíl z populace) Registrováno u prakt. lékařů (podíl z populace) Podáno dávek u prakt. lékařů (podíl všech dávek) 27. dubna 1,922.440 (18 %) 714.021 (6,7 %) 240.833 (2,3 %) 473.188 (4,4 %) 2,604.461 (24,7 %) 497.703 (4,67 %) 344.090 (11,94 %) 20. dubna 1,688.522 (15,8 %) 708.429 (6,6 %) 213.173 (2 %) 495.256 (4,6 %) 2,396.981 (22,4 %) 487.961 (4,58 %) 302.694 (11,7 %) 15. dubna 1,531.506 (14,3 %) 758.139 (7,1 %) 202.693 (1,9 %) 555.446 (5,2 %) 2,289.645 (21,4 %) 483.211 (4,53 %) 271.521 (11,5 %) 10. dubna 1,361.000 (12,7 %) 682.578 (6,4 %) 155.082 (1,5 %) 527.496 (4,9 %) 2,043.578 (19,1 %) 501.136 (4,7 %) 268.166 (13 %) 5. dubna 1,235.368 (11,6 %) 727.399 (6,8 %) 104.913 (1 %) 622.486 (5,8 %) 1,962.767 (18,2 %) 498.122 (4,67 %) 218.972 (12 %) 1. dubna 1,218.071 (11,4 %) 722.409 (6,8 %) 94.650 (0,9 %) 627.759 (5,9 %) 1,940.480 (18,1 %) 494.097 (4,6 %) 214.240 (12,15 %)

Průměrný počet naočkovaných dávek za týden:

Týden Datum Počet podaných dávek/týden Průměrný počet podaných dávek / den 53. týden 2020 od 27. 12. 14.180 2025 1. týden 2021 od 4. 1. 35.459 5066 2. týden 2021 od 11. 1. 72.248 10.321 3. týden 2021 od 18. 1. 85.712 12.245 4. týden 2021 od 25. 1. 71.085 10.155 5. týden 2021 od 1. 2. 81.585 11.655 6. týden 2021 od 8. 2. 101.112 14.445 7. týden 2021 od 15. 2. 95.118 13.588 8. týden 2021 od 22. 2. 106.276 15.182 9. týden 2021 od 1. 3. 183.130 26.161 10. týden 2021 od 8. 3. 253.565 36.223 11. týden 2021 od 15. 3. 254.191 36.313 12. týden 2021 od 22. 3. 224.559 32.080 13. týden 2021 od 29. 3. 232.280 33.223 14. týden 2021 od 5. 4. 284.142 40.592 15. týden 2021 od 12. 4. 370.572 52.939 16. týden 2021 od 19. 4. 348.343 49.763

zdroj: Data o očkování - MZČR