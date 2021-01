Registrace na očkování proti covidu začne 15. ledna v 08:00 - ŽIVĚ

Praha - Registrace na očkování proti covidu-19 začne v pátek 15. ledna v 08:00. Na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví do dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Hlásit se mohou lidé starší 80 let přes web crs.uzis.cz nebo telefonní linku 1221. S přihlašováním jim mohou pomoci další osoby, například příbuzní, ale také jejich praktičtí lékaři. Potřeba je k potvrzení registrace mobilní telefon. Jedná se i o možnosti registrace v lékárně.

Kdy jejich očkování začne, není přesně určeno, termíny si určí sama rezervační místa podle kapacit. Dohromady bude v první etapě očkováno asi 830.000 lidí, kromě seniorů nad 80 let a bydlících v domovech důchodců také všichni zdravotníci. Podle vakcinační strategie by se to mělo zvládnout za leden a únor.

Až očkovací centrum vypíše první volné termíny, bude si je moci přihlášený zájemce rezervovat. Bude na to registračním systémem upozorněn pomocí SMS a přijde mu další kód, kterým svou rezervaci potvrdí. Vybírat si rovnou bude termín pro obě dávky.

Očkování v různých centrech může být podle jejich kapacit či dodávek vakcíny zahájeno v různý čas. V současné době je jich 31, většinou při velkých nemocnicích. Postupně budou vznikat také velkokapacitní centra například v kulturních domech, sportovních halách nebo dalších místech s možností parkování většího množství lidí. Za prvních 18 dní bylo v Česku z center nahlášeno asi 61.500 očkovaných, reálně vakcínu dostalo asi 70.000 lidí. Nově musí centra každého nahlásit do systému v den, kdy byl očkován. Dodáno bylo dosud 196.000 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech a 8400 od firmy Moderna.