Registrace k přeočkování dětí nad 12 let proti covidu-19 začne v pondělí

Ilustrační foto - Zdravotnice očkuje dívku vakcínou proti koronaviru 27. prosince 2021 v ústecké Masarykově nemocnici, kde začalo očkování dětí od pěti do jedenácti let. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Ministerstvo zdravotnictví od pondělí 24. ledna spustí registrace k očkování dětí nad 12 let posilující dávkou vakcíny proti covidu-19. Bude možné na očkovacích místech a v ordinacích dětských lékařů po pěti měsících od dokončeného předchozího očkování. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Mladým ve věku 12 až 17 let bude podávána jako posilující vakcína Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech stejné síly jako pro dospělé. Mladší děti mají očkovací látku slabší. Mladší 16 let očkují jenom některá očkovací místa, šestnáctiletí a sedmnáctiletí mohou navštívit kterákoliv očkovací místa včetně těch bez předchozí registrace.

Ministerstvo v tiskové zprávě uvedlo, že se zahájením přeočkování této věkové skupiny souhlasí Česká pediatrická společnost a Česká vakcinologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. "Očkování posilovací dávkou výrazně snižuje riziko vážného onemocnění covid-19, a to včetně varianty omikron," uvedl k tomu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Ve věku 12 až 15 let bylo podle dat o očkování dosud očkováno nebo už je k očkování registrováno téměř 232.000 dětí, což je 50,8 procenta. Jejich očkování začalo 1. července, některým už tak uplynulo pět měsíců od druhé dávky. Dospělí se po pěti měsících mohou přeočkovat. Data o očkování věkové skupiny 16 až 18 let nejsou zveřejňována samostatně, ve skupině 16 až 29 let je očkováno přes 66 procent populace.

Od začátku ledna si mohou pro posilující dávku očkování přijít všichni dospělí. Dosud ji zdravotníci aplikovali téměř 3,5 milionu osobám, což je zhruba třetina celé populace a více než polovina již očkovaných. Proočkovanost obecně i třetími dávkami je nejvyšší ve vyšších věkových kategoriích. Naopak nejmenších dětí ve věku pět až 11 let, které vakcínu dostávají od poloviny prosince, bylo očkováno jen 1,7 procenta.