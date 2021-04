Registrace k očkování proti covidu se otevírá pro lidi nad 55 let

Praha - Registrace k očkování proti covidu-19 se otevírá pro další věkovou skupinu od 55 do 59 let. Zájemci o vakcínu se mohou přihlašovat přes web ministerstva zdravotnictví nebo se hlásit u svých praktických lékařů. Lidí ve věku 55 až 59 let žije v Česku 653.500. Očkovaných oběma dávkami vakcíny je více než 111.000 lidí v tomto věku, jde o příslušníky vybraných profesí nebo chronicky nemocné.

Ministerstvo zdravotnictví pouští od Velikonoc další věkovou skupinu k registraci přibližně po týdnu. V každé další se může přihlašovat pět ročníků, zhruba 650.000 lidí. Za první den se lidí nad 60 i na 65 let přihlásilo vždy více než 100.000.

Pro registraci potřebuje zájemce o vakcínu proti covidu-19 mobilní telefon. Po zadání jeho čísla na web přijde SMS zpráva s kódem, který umožní další registraci. V ní vyplní jméno, adresu, zdravotní pojišťovnu a číslo pojištěnce, tedy většinou rodné číslo. Následně si ještě vybere očkovací místo, kde si chce nechat vakcínu aplikovat. Až bude mít očkovací místo volný termín, přijde SMS s dalším kódem, který umožní rezervovat potřebné datum.

Čekací doba se v očkovacích místech liší podle zájmu, některá denně očkují desítky, jinde stovky až tisíce lidí. Počet čekajících na jednotlivých místech lze ověřit na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Dostupné jsou i neoficiální informace o počtu čekajících v jednotlivých věkových či profesních skupinách.