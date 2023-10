Registr sexuálních delikventů vůči dětem má zahrnout i dřívější pachatele

Praha - Zástupci ministerstev se dnes shodli na podobě registru, který má sexuálním delikventům zabránit pracovat s dětmi. Seznam bude zahrnovat i dříve odsouzené pachatele. U závažných činů - například znásilnění dítěte - bude zápis do registru automatický. U méně závažných činů vůči dětem budou moci soudy zápis pachateli uložit formou tzv. ochranného opatření. Novinářům to po jednání sdělili náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav, šéfka sněmovního podvýboru proti sexuálnímu násilí Taťána Malá (ANO) a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

"Skutečně jsme se dnes posunuli. Dohodli jsme se, jakým způsobem by měl dětský certifikát fungovat a především jsme se konečně shodli na tom - a to jsem velmi ráda - že bude působit a fungovat i do minulosti. Tudíž postihne i pachatele, kteří byli odsouzeni před účinností toho zákona," shrnula Malá. Schůzky se podle ní zúčastnili i zástupci ministerstva školství, práce a zdravotnictví. "Velmi mile jsem byla překvapena zájmem předsedy Národní sportovní agentury. I sport má zájem na tomto participovat, chtějí zajistit bezpečné prostředí pro děti," řekla.

Ministerstvo spravedlnosti původně prosazovalo variantu, která by do registru zahrnula jen nově odsouzené pachatele - upozorňovalo totiž na to, že zpětné účinnosti nelze v trestním právu dosáhnout. Chtělo také, aby o každém zápisu do registru rozhodoval soud. Část poslanců ale žádala, aby zápis byl po pravomocném odsouzení za vybrané trestné činy automatický a také aby registr obsahoval i pachatele z minulosti. Ministerstvo na tyto požadavky přistoupilo.

"Nepůjdeme prostředky trestního práva," řekl ohledně zpětných zápisů náměstek Stanislav. "Přišli jsme s tím, že by to bylo sdělení informace, které by se promítlo do práva správního, to znamená do bezúhonnosti v rámci sektorových právních předpisů," vysvětlil. Další postup pak podle něj bude na tom, jak si jej příslušné resorty nastaví. "My jako ministerstvo spravedlnosti zajistíme, aby se zpětně dostaly k informaci, že byl někdo odsouzen za vytipovaný zvlášť závažný trestný čin. Na nich bude, jak s tou informací naloží," uvedl.

Stejně tak by si podle něj měly jednotlivé resorty určit, jak dalece budou bezúhonnost pachatelů zpětně zkoumat. "Zda to bude 10 let, 15 let nebo 20. Současné nastavení rejstříku trestů to umožní," podotkl. Úprava, na které se účastníci dnešního jednání shodli, je podle něj rychle přijatelná i rychle proveditelná v rámci existujících informačních systémů. "Dělat nový informační systém a nový zákon by byl opravdu běh na dlouhou trať. Uděláme všechno pro to, aby to nejpozději 1. ledna 2025 nabylo účinnosti. Budeme se snažit i dříve," řekl.

"Doháníme další z dluhů vůči dětem v naší zemi tím, že zavádíme dětský certifikát. Dlouhodobě po něm volají zastánci ochrany práv dětí," konstatovala zmocněnkyně pro lidská práva. "Bude potřeba investovat pozornost a zdroje také do osvěty profesních skupin, jak mohou o tento dětský certifikát žádat, a do komunikace směrem k rodičům, že mohou takovéto certifikáty požadovat," uzavřela.