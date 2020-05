RegioJet příští týden začne jezdit do zahraničí, ostatní zatím ne

Praha - První obnovené autobusové linky do zahraničí zřejmě pojedou do Německa. RegioJet plánuje jezdit od příští středy do Drážďan a Berlína, brzy chce obnovit také spojení do Vídně. Ostatní dopravci zatím s opětovným provozováním spojů do zahraničí vyčkávají, klíčové budou především podmínky cestování do dalších sousedních států. Vyplývá to z vyjádření dopravců na dotaz ČTK. Vláda umožní dopravcům jezdit do zahraničí od pondělí.

RegioJet pro autobusovou linku z Prahy do Drážďan a Berlína dnes začal prodávat jízdenky. Autobusy poprvé vyjedou ve středu 13. května. Následně chce společnost zahájit autobusový provoz na trase Brno-Vídeň. Předpokládaný start linky je v pondělí 18. května, mluvčí dopravce Aleš Ondrůj však upozornil, že je nutné ještě vyjasnit některé podmínky pro odbavování cestujících na hranicích na rakouské straně. Autobusy by v Brně měly navazovat na vlakové spoje mezi Prahou a Břeclaví.

Další spoje bude RegioJet obnovovat postupně, zejména podle poptávky. Co nejdříve ovšem chce obnovit i vlakové spojení do Rakouska. "Sledujeme, jak se vyvíjí situace i na Slovensku, kde jakmile dojde k odstranění zákazu přeshraniční přepravy přijatého na slovenské straně a změně režimu takzvané státní karantény, jsme připraveni spojení ihned obnovit," dodal Ondrůj.

Ostatní velcí dopravci o obnovení linek do ciziny zatím nerozhodli. Pro Leo Express jsou podle mluvčího Emila Sedlaříka klíčové linky na Slovensko a do Polska. Tyto země však zatím nepovolují vstup cizinců na své území, dopravce proto vyčkává na uvolnění tamních opatření. "Doufáme, že česká vláda pokročí ve vyjednávání a termín bude brzy znám, podotkl Sedlařík. Leo Express mezitím v tomto a příštím týdnu posiluje provoz na vnitrostátní lince mezi Prahou a Ostravou, po otevření hranic následně tyto spoje prodlouží i do sousedních zemí.

České dráhy už na začátku týdne uvedly, že o situaci jednají s úřady, které si u nich dopravu objednávají, a s dopravními partnery ze zahraničí. Společnost zajišťuje provoz mezinárodních linek pouze na českém území.

Zákaz mezinárodní osobní dopravy platil od 14. března, dopravci museli zrušil desítky spojů. Vláda v pondělí tento zákaz s účinností od příštího týdne zrušila. Podmínky pro cesty do zahraničí budou stejné jako v případě individuální dopravy. Na hranicích tak bude policie u cestujících kontrolovat podmínky pro cesty do a ze zahraničí. Lidé se musí při návratu do vlasti prokázat negativním testem na koronavirus, nebo nastoupit do 14denní karantény.