RegioJet poprvé prodal dluhopisy za 921 mil., koupí nové vlaky

Brno - Soukromý dopravce RegioJet prodal emisi svých zajištěných dluhopisů ve výši 921 milionů korun se splatností pět let. Pro RegioJet jde o první vstup na kapitálový trh a první emisi dluhopisů.Jedná se o šestiměsíční pohyblivý kupon s výnosem čtyři procenta nad sazbou PRIBOR, kterou zveřejňuje Česká národní banka. Získané peníze dopravce použije na nákup vlaků pro další rozvoj železniční dopravy a část použije na refinancování současných bankovních úvěrů, což znamená zlevnění financování, uvedl v tiskové zprávě mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Manažerem dluhopisové emise je Česká spořitelna, která působí jako zajišťovací a platební agent. Dluhopisy si koupili institucionální i privátní klienti. "Zájem předčil naše očekávání," uvedl finanční ředitel Petr Kohoutek.

Dopravce po loňském zisku 102 milionů korun očekává letos růst zisku z vlakové dopravy. V prvním čtvrtletí činil hrubý zisk 18 milionů.

Společnost chce v nejbližších letech investovat několik miliard korun do nákupu lokomotiv i vagónů a do modernizace již provozovaných. Vagónů chce koupit až 100. "Předpokládané finanční vypořádání transakce je 26. června a emise bude obchodovaná na pražské burze," uvedl Ondrůj.

RegioJet dosud provozuje vlaky na komerční riziko na linkách z Prahy na Ostravsko a severním Slovenskem a z Prahy přes Brno do Bratislavy a Vídně. Od letošního prosince začne jezdit v závazku veřejné služby z Brna do Bohumína a také na některých osobních vlacích v Ústeckém kraji. Na Slovensku jezdí v závazku veřejné služby z Bratislavy do Komárna.