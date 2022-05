RegioJet očekává rekordní zájem cestujících o vlaky do Chorvatska

Brno - RegioJet letos potřetí vypraví sezonní vlaky do Chorvatska a očekává, že převeze nejvíce lidí od začátku této turistické linky. V prvním roce využilo novou službu 60.000 lidí, na letošek si jízdenku koupilo zatím 40.000 zájemců. První vlak odjede v pátek 3. června, poslední pojede na konci září. Spoje pojedou třikrát týdně, během letních prázdnin denně. Kapacita jednoho spoje je přes 600 míst, z technických důvodů ji nelze zvýšit, řekla ČTK manažerka mezinárodních projektů Tereza Ptáčková.

Majitel společnosti Radim Jančura přišel s nápadem zavést přímé vlaky do Chorvatska v prvním roce pandemie covidu a loni byl zájem ještě výrazně vyšší. Vlak doveze rekreanty do Rijeky či do Splitu nebo do některých dalších měst, kde navazují autobusy do turistických letovisek. Zájemci si mohou koupit buď jenom jízdenky, nebo kompletní dovolenou včetně ubytování a stravování. Jízdenky na červen už jsou téměř vyprodané, pro prázdninové měsíce je bude dopravce do prodeje uvolňovat postupně.

V červnu lze dojet vlakem do Rijeky od 590 korun v klasickém voze, v lůžkovém od 790 korun. Ceny do Splitu jsou o 300 korun vyšší. "Vypravujeme soupravu s 15 vozy, dva z nich jsou sedačkové se zhruba 120 místy a 13 vozů je lůžkových. Po loňských zkušenostech a na přání cestujících jsme zvýšili kapacitu tichých kupé, nabízíme v nich až 160 míst, což jsou čtyři vozy, a podle aktuální poptávky jejich počet upravujeme," řekla Ptáčková.

Vlak vyjíždí z Prahy v 16:38 a zastavuje také v Kolíně, Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou, Brně, Břeclavi a Bratislavě. Po loňských zkušenostech dopravce upravil jízdní řád tak, aby lépe eliminoval zpoždění, které v některých případech dosahovalo až několika hodin.

RegioJet od 17. června vypraví do Chorvatska také autobusové spoje, a to z Prahy přes Brno do Splitu se zastávkami například v Zadaru či Šibeniku. Autobus bude jezdit do poloviny září v pátek tam a v sobotu zpět. Podle provozního manažera Jiřího Jahelky se zvyšuje zájem i o toto spojení, proto bude jezdit ještě posilový vůz.