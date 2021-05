RegioJet dnes odstartuje vlakové spojení do Chorvatska

Praha - Z pražského hlavního nádraží dnes odpoledne vyjede první vlakový spoj RegioJet do Chorvatska. Prodáno je na něj zatím přibližně 400 jízdenek, plný je asi ze 75 procent. Část vlaku do Splitu je vyprodaná kompletně, v části do Rijeky jsou volná místa. Na letošní letní spoje je dohromady prodáno přes 30.000 jízdenek a zájem je hned začátkem sezony značný, řekl ČTK mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

"Ode dneška máme v Praze na nádraží vlastní testovací místo, kde ve spolupráci s certifikovanou testovací agenturou uděláme platné antigenní testy i 60 minut před odjezdem. Od 1. června pak pro přijíždějící ihned po příjezdu také PCR testy. Obojí testování je dle pravidel hrazeno ze zdravotního pojištění. Testovací místo mohou využít cestující, kteří se prokáží platnou jízdenkou na vlakové či autobusové spoje RegioJet," sdělil Ondrůj. Bez dalších nákladů na testování by podle něj měla být i cesta zpět.

Za jednosměrnou jízdenku včetně rezervace a služeb zaplatí cestující na sedačce do Rijeky v červnu 490 korun, v dalších měsících o stokorunu víc. Za jízdenku ve spacím voze zaplatí 790 korun. Ceny jsou stejné jako loni. Letos vlaky pojedou až do Splitu, kde ceny začínají na 890 korunách za sedačku a na 1090 korunách za cestu ve spacím voze. Nově zastaví také v Záhřebu. V červnu a v září budou vlakové spoje jezdit třikrát týdně, v červenci a srpnu pojedou v každém směru denně. Loni vlaky společnosti jezdily pouze do Rijeky a přepravily v obou směrech přes 60.000 lidí.

RegioJet s Chorvatským turistickým sdružením poprvé v historii spolupracuje na speciálním reklamním projektu. "U vlaků do Chorvatska výjimečně porušil přísná pravidla korporátního zbarvení svých vozů a dohodl se na reklamním polepu propagujícím dovolenou v Chorvatsku. Jedná se o společný projekt, zadavatelem je Chorvatské turistické sdružení. Vůz bude nasazován od prvního spoje na trase Praha - Brno - Split a zpět," dodal Ondrůj.

Podle webu ministerstva zahraničí musí mít při vstupu do Chorvatská Češi buď negativní PCR test ne starší 48 hodin nebo antigenní test ne starší 48 hodin vydaný lékařským zařízením nebo akreditovanou laboratoří a podepsaný lékařem. Uznává se i potvrzení o očkování a doklad o prodělání nemoci v posledních 180 dnech. Pro příjezd do Chorvatska je potřeba vyplnit příjezdový formulář, kam se nahrává soubor s potvrzením o testu, očkování nebo prodělání nemoci.

Chorvatsko spadá mezi země s vysokým rizikem nákazy. V případě cesty zpět do ČR veřejnou dopravou musí cestující podstoupit antigenní test provedený maximálně 24 hodin před začátkem cesty nebo PCR test provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty a musí mít písemné potvrzení akreditované laboratoře o výsledku. Po příjezdu se cestující samoizoluje a nejpozději pátý den musí na PCR test. Do předložení negativních výsledků se na něj vztahuje povinná karanténa.