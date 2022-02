RegioJet a nákladní dopravci spustí humanitární vlakový most na Ukrajinu

Praha - Společnost RegioJet od úterý spustí společně s nákladními dopravci ČD Cargo a Rail Cargo Group každodenní humanitární vlakový most mezi Ukrajinou a Prahou. Ten bude zajišťovat evakuaci osob a přepravu humanitární pomoci ze sbírky organizace Člověk v tísni. Dnes o tom informoval RegioJet.

"Vlak bude určen pro humanitární přepravu osob zdarma. Zároveň ve směru na Ukrajinu bude vozit potraviny, léky, hygienické potřeby, spacáky a další vyžádanou pomoc. Ve vlaku budou jak lůžkové vozy s celkovou kapacitou až 400 míst, tak i nákladní paletové vozy pro přepravu humanitárního nákladu až do výše 600 palet denně dle aktuálních možností. Celkem počítáme až s dvacetivozovými vlaky – zajistíme pro Ukrajinu denně velkou kapacitu pro přepravu osob a humanitární pomoci," uvedl dnes majitel společnosti RegioJet Radim Jančura.

Provoz všech spojů bude podle něj pokrývat na vlastní náklady právě RegioJet. Vlaky pojedou jako noční spoje z Prahy do polského města Přemyšl u polsko-ukrajinských hranic. Následně by měl ve spolupráci s Ukrajinskými železnicemi pokračovat přes Lvov až do Kyjeva. Zpět pojede spoj ze Lvova do Přemyšle s přestupem na lůžkový vlak RegioJetu do Ostravy, Olomouce, Pardubic a Prahy.

“Logistické a bezpečnostní problémy nám doposud bránily do země dopravovat více humanitární pomoci, potřeby jsou obrovské. Společný projekt využití vlaků s přeložením na Ukrajinské železnice a rozvoz do různých míst v napadené zemi je skvělý, a pokud se rozjede naplno, bude znamenat stovky a stovky tun, a to už je skutečně významná pomoc," řekl ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek.

Člověk v tísni bude mít v humanitárních vlacích na starosti logistiku humanitární pomoci. Český nákladní dopravce ČD Cargo a rakouská společnost Rail Cargo Group poskytnou nákladní vozy. RegioJet se postará o přepravu cestujících. Vedle ukrajinských občanů prchajících před válkou je budou moci využívat také například humanitární pracovníci a další, kteří pomáhají na Ukrajině nebo u jejich hranic.

Humanitární vlaky na Ukrajinu posílají také České dráhy. Od pátku vypravily z Česka tři. Využít je mohli ukrajinští občané, kteří se chtěli vrátit do své rodné země a také humanitární pracovníci a další. Vlaky také přepravovaly potřebné věci a další materiál. Zpátky se zatím vrátil jeden vlak, který v sobotu navečer přivezl zpátky do Bohumína 13 žen a dětí. Dráhy také na 63 vlakových nádražích zřídily humanitární sbírky, které budou postupně odvážet na Ukrajinu. Vedle toho státní dopravce nabízí ukrajinským občanům cestování ve svých vlacích zdarma. Bezplatně převáží Ukrajince ve spojích z Košic do Prahy také Leo Express.