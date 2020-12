Reformu penzí podle Schillerové vláda do voleb nepřipraví

Praha - Současná vláda do voleb na podzim příštího roku žádnou penzijní reformu nepředstaví. Řekla to dnes v Senátu při projednávání daňového balíčku ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dodala, že návrhy nejsou probrány na úrovni vlády a legislativní lhůty už vládě nedovolí prosadit zásadní změny, ke kterým je třeba širší shoda. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) jde návrh reformy penzí správným směrem, v pátek ho představí. Je důležité dodržet programové prohlášení, reagovala na Schillerovou.

"Návrh není koaličně projednaný, protože o to 2,5 roku ani premiér (Andrej Babiš) ani ministryně financi neprojevili zájem. Dodnes netuším, co hnutí ANO chce, nebo nechce," sdělila dnes Maláčová ČTK. Doplnila, že v komisi se zástupci hnutí ANO k návrhu nevyjádřili. "Pro mne je přesto důležité dodržet programové prohlášení," uvedla Maláčová s tím, že návrh jde správným směrem, což potvrdila před dvěma týdny i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). "V důchodové reformě se potřebujeme posunout z obecných frází do seriózní diskuse, proto návrh předkládáme. Uvidíme, kdo to mysli vážně a má seriózní plán," dodala.

Šéfka komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová v úterý uvedla, že návrh zákona s reformou důchodů bude představen tento pátek. Návrh podle ní počítá s rozdělením nynějšího veřejného systému penzí na dva pilíře a se zavedením zaručeného minimálního důchodu. Podle ní navržené paragrafy vycházejí ze zásad, které projednávala komise.

Nerudová po posledním zasedání komise na konci listopadu řekla, že návrh chystaného zákona vychází z jedné ze tří dříve projednávaných variant reformy, a to z varianty technické. Po rozdělení veřejného systému na dva pilíře by se z nultého vyplácel základní solidární důchod, z prvního pak zásluhová část. Podle zveřejněných podkladů k jednání komise by minimální důchod v technické variantě odpovídal 30 procentům průměrné mzdy. Počítalo se s částkou 10.500 korun.

Zásluhová část důchodu by se platila z odvodů, garantovaný minimální důchod pak podle plánu z daní. Potřeba by tak bylo do pěti let provést i daňovou reformu, řekla už dřív Nerudová. Nyní tvoří zásluhová část asi čtvrtinu průměrného důchodu a základní výměra, která je stejná pro všechny, asi čtvrtinu. Nové nastavení po reformě by poměr zhruba obrátilo. Pokud by se daňový systém nezměnil, výrazně by vzrostla solidarita a lidé s vyšším výdělkem by dostávali mnohem menší penze než dosud.

Nerudová řekla, že není politička a nedokáže předjímat, zda se dá stihnout přijmout zákon do voleb. Dodala, že jejím úkolem jako šéfky komise bylo najít shodu ve skupině expertů a zástupců politických stran na možném řešení. "Máme křehký návrh, kde byla křehká shoda napříč spektrem," uvedla.

Změny v penzích doporučuje Česku i OECD. Radí mimo jiné systém zjednodušit a část penze hradit z daní, ale také pokračovat ve zvyšování důchodového věku podle prodlužování života. Odsouvání věkové hranice ale Maláčová odmítá.