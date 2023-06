Reforma migračních pravidel EU je jednoznačný úspěch, řekl poslancům Rakušan

Praha - Přijatá reforma migračních pravidel Evropské unie je nesporným úspěchem dlouhodobého českého vyjednávání, řekl před poslanci ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Program dnešní mimořádné schůze, byť byla svolána z podnětu opozičního hnutí ANO, bude podle něho schválen, aby byl prostor dohodu vysvětlit. Lídři opozičních ANO a SPD mluví o přijetí pravidel ministry vnitra členských zemí jako o zradě a o selhání vlády, když podle nich podpořila povinnou solidaritu a přerozdělování imigrantů.

Rakušan uvedl, že tématu málokdo rozumí a šíří se zkreslené představy o tom, co Česká republika ve skutečnosti podpořila. Dohoda ministrů vnitra členských států z minulého týdne je podle Rakušana "jednoznačným úspěchem České republiky a evropské politiky a jednoznačným základem pro to, aby se Evropě dařilo čelit migraci".

Nyní se ve Sněmovně koná debata k programu schůze, v níž mohou vystoupit jen řečníci s přednostním právem. Schválením programu se možnost rozšíří na všechny poslance a plénum pak bude moci hlasovat i o případných návrzích usnesení.

Místo závazných kvót pro přerozdělování migrantů, které při pokusu o jejich zavedení před sedmi lety odmítlo Česko, Polsko a Maďarsko, počítá schválený návrh s tím, že relokace budou pouze jednou z možností, jak přetíženým zemím zejména na jihu Evropské unie v případě potřeby pomoci. Dalšími variantami má být přímý finanční příspěvek a jiná pomoc, například vyslání expertů či materiální podpora.

Souhlas s reformou migračních pravidel je podle ANO v rozporu s programem vlády

Český souhlas s reformou unijních migračních pravidel je podle předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše v rozporu s programovým prohlášením vlády i předvolebním programem koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Babiš to uvedl před dnešní mimořádnou sněmovní schůzí, která se k migračním pravidlům z iniciativy ANO uskuteční. ANO chce vidět mandát, podle kterého ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) jednal. Pokusí se prosadit usnesení, ve kterém by Sněmovna reformu odmítla a vyzvala premiéra Petra Fialu (ODS) k odvolání Rakušana.

Babiš označil hlasování za "totální zradu" a další poškození života českých občanů. Rakušan podle něj odsouhlasil návrh, proti kterému předchozí Babišův kabinet bojoval a odmítl ho v letech 2020 a 2021. "Je to v rozporu s programovým prohlášením vlády, Spolu i Pirátů a STAN. Znamená to další pozvánku ilegálním migrantům do Evropy," uvedl šéf ANO.

Poslanci Babišova hnutí budou na mimořádné schůzi chtít vidět mandát od vlády, podle kterého Rakušan hlasoval. Babiš zdůrazňoval, že jeho ministři do Bruselu a Lucemburku jezdili s jasným mandátem. "Každý výlet kohokoliv z této vlády do Bruselu znamená velký průšvih," uvedl. Piráti, Starostové a TOP 09 si podle něj přejí, aby Česko řídil Brusel, čemuž podřizují vše.

ANO navrhne přijetí usnesení, podle kterého by Sněmovna vyjádřila se schválením reformy nesouhlas. Poslanci by podle představ hnutí měli vyzvat premiéra Fialu k okamžité výměně Rakušana a k tomu, aby inicioval svolání Evropské rady, na které by zaznělo jasné negativní české stanovisko k reformě.

Rakušan dohodu považuje za úspěch, protože neobsahuje kvóty, ale solidární finanční pomoc nejvíce zatíženým státům. Česko si podle něj spolu s dalšími státy přijímajícími uprchlíky z Ukrajiny vyjednalo výjimku z povinnosti finančně pomáhat přetíženým jihoevropským státům. "Až skončí režim dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky, bude ČR díky této dohodě příjemcem solidárního finančního příspěvku," uvedl na twitteru. Babiš dnes kontroval, že po prostudování dokumentu výjimku v textu nenašel.