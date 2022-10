Redl byl svéprávný již v dubnu, soud mu nesvéprávnost prodloužil pozdě, uvedla ČT

Plzeň - Podnikatel a lobbista Michal Redl byl svéprávný již na konci dubna, tedy ještě před tím, než se stal obviněným v korupční kauze Dozimetr kolem pražského dopravního podniku (DPP). Okresní soud v Plzni, který mu v květnu nesvéprávnost prodloužil, totiž promeškal lhůtu. Vyplývá to z rozhodnutí Krajského soudu, jenž v záři Redlovo omezení svéprávnosti zrušil. Informovala o tom dnes Česká televize (ČT).

"Soud prvního stupně v projednávané věci rozhodl rozsudkem dne 13. května 2022. Usnesení o zahájení řízení o prodloužení doby omezení svéprávnosti bylo vydáno dne 23. dubna 2021. V projednávané věci tak v průběhu řízení uplynula doba jednoho roku," uvedl podle ČT odvolací soud. Redlovou nesvéprávností se věcně nezabýval.

V kauze Dozimetr je obviněna víc než desítka lidí. Policisté tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky.

Kvůli kauze odstoupil ministr školství a jeden ze zakladatelů STAN Petr Gazdík, europoslanec Stanislav Polčák kvůli známosti s Redlem v hnutí pozastavil členství. S mužem se scházel i ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petr Mlejnek, který následně také rezignoval. Odstoupila i místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Byla terčem kritiky kvůli tomu, že svědkem jejího muže na jejich svatbě a kmotrem jejího dítěte byl podnikatel Zakaría Nemrah, který je v kauze Dozimetr obviněný.

Okresní soud v Plzni rozhodoval o omezení Redlovi svéprávnosti opakovaně od roku 2008. Prodloužil ji mimo jiné také v roce 2018, a to o tři roky. Pokud ale soud během této určené doby zahájí řízení o dalším prodloužení, pak se lhůta automaticky protáhne o další rok, což se stalo i v tomto případě. Redl tak byl podle soudu nesvéprávný až do letošního dubna.

Krajský soud ale upozornil na to, že by se Redl stal svéprávným i v případě, pokud by roční prodloužení jeho nesvéprávnosti neskončilo už v dubnu, ale až v polovině května. "Rozsudek soudu prvního stupně z 13. května 2022 byl napaden včasným odvoláním, tudíž ve stanovené době nenabyl právní moci. I z tohoto důvodu tedy nastal důsledek spočívající v nabytí plné svéprávnosti posuzovaného," uvedl odvolací soud.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) podle Seznam Zprávy kvůli Redlovi také zaslal žalobcům podnět, aby pokračovali v přerušeném stíhání Redla v případu půlmiliardového úniku firmy M5. Jeho stíhání bylo v roce 2007 zastaveno kvůli potvrzení o vážné duševní nemoci.

Z kontextu Blažkova dopisu na pražské vrchní státní zastupitelství podle serveru vyplývá, že ministr není přesvědčen o přetrvávajících psychických problémech zlínského podnikatele, které by měly bránit v jeho stíhání. Blažek podle Seznam Zprávy poukazuje na možnost, že se Redlův zdravotní stav zlepšuje. "Zlepšující se zdravotní stav v rámci jednání před soudem konstatoval i sám obviněný, jeho partnerka a přizvaná znalkyně," citoval z ministrova dopisu server.

Redl podle policie v roce 2002 přes úvěr poskytnutý firmě Technology Leasing tuneloval s podnikatelem Radovanem Krejčířem Českou spořitelnu. Podílet se měl i na půlmiliardovém daňovém úniku firmy M5. Podle potvrzení lékařů je ale tak nemocný, že není schopen vnímat trestní řízení. Někteří policisté to považovali za účelovou výmluvu z trestního stíhání.