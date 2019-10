Ředitelky školek: Vláda protežuje dětské skupiny na úkor kvality

Praha - Na 500 ředitelek mateřských škol si stěžuje otevřeným dopisem premiérovi Andreji Babišovi (ANO) na zanedbávání mateřských škol ministerstvem pod vedením Roberta Plagy (ANO). Kvalita předškolního vzdělávání je ohrožena, varují v dopise, který má ČTK k dispozici. Vláda podle ředitelek samostatných mateřských škol nepostupuje koncepčně, když podporuje provoz a zřizování dětských skupin, které jsou určeny především pro děti do tří let, a neinvestuje do školek. Ministerstvo školství ČTK sdělilo, že si je důležitosti předškolního vzdělávání vědomo.

"Ministerstvo školství mateřským školám, kde je dvouletých dětí třikrát více, příliš nepomáhá. Dětské skupiny navštěvuje více než 14.000 dětí, v mateřských školách je 45.000 dětí do tří let," uvádějí signatářky. Školky mají podle nich oproti dětským skupinám daleko horší podmínky. Na jednu učitelku tam připadá až 28 dětí, v mateřských skupinách musí být u 13 dětí minimálně tři dospělé osoby.

"Navrhujeme, aby vláda nastavila pro všechny děti v předškolních zařízeních stejné podmínky, ať navštěvují dětskou skupinu, nebo mateřskou školu, a to podle současných pravidel pro dětské skupiny," uvedly autorky v dopise premiérovi.

Mluvčí ministerstva Aneta Lednová ČTK sdělila, že si je resort důležitosti předškolního vzdělávání vědom. "Právě proto jsme se aktivně zasadili o zrušení povinnosti poskytování předškolního vzdělávání dvouletým," uvedla.

Ředitelky si stěžují také na nízké ohodnocení práce učitelů a to, že stát neřeší úbytek příjmů mateřských škol za děti v povinném předškolním vzdělávání a ze sociálně slabých rodin, které jsou od placení školkovného osvobozeny. Ve vyloučených lokalitách může být tento výpadek financí od rodičů velmi citelný, právě tam by ale mateřské školy potřebovaly naopak mnohem více peněz.

Za konkrétní krok ke zlepšení platového ohodnocení zaměstnanců mateřských škol považuje ministerstvo také nikoliv procentuální, ale plošné přidání o 2700 korun v případě pedagogických pracovníků. "Učitelkám v mateřských školách přináší vyšší procentuální platové navýšení, než je tomu u ostatních pedagogických pracovníků," uvedla Lednová.

Signatářky otevřeného dopisu se chtějí sejít s politiky a situaci v oblasti předškolního vzdělání s nimi osobně prodiskutovat.

V ČR bylo v uplynulém školním roce podle statistik ministerstva školství 5287 školek, do kterých chodilo 363.776 dětí. Podle dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019 až 2023, který schválila vláda v červenci, by se měla ministerstva školství a práce a sociálních věcí na systému předškolní péče o děti ve věku do tří let dohodnout do roku 2023. Plán počítá s rozšířením sítě dětských skupin. Naopak ve třídách mateřských škol by se měl postupně snížit nejvyšší povolený počet dětí ze současných až 28 na 20.