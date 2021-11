Ředitelka NGP chce do roku 2026 zvýšit návštěvnost na milion hostů ročně

Praha - Generální ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knastová by chtěla do roku 2026 zvýšit návštěvnost na milion hostů ročně. Řekla to dnes novinářům. Je to asi o polovinu více než v době před pandemií, kdy roční návštěvnost činila 600.000 až 700.000 lidí. Později Knastová uvedla, že do zamýšlené návštěvnosti nepočítá jen ty, kdo fyzicky přijdou do výstavních prostor, ale i účastníky různých kurzů a prohlídek, které se konají on-line.

Na tiskové konferenci dnes Knastová také uvedla, že Národní galerie Praha (NGP) chce výrazně posílit akvizice a digitalizaci sbírkových předmětů, z investic pak chystá stavbu depozitáře v Jinonicích a připravuje záměr transformace Veletržního paláce. Obě akce jsou již dlouho připravované i předchozími vedeními galerie, Knastová v jejím čele stojí od začátku letošního roku.

"V roce 2026 chceme překročit hranici milion návštěvníků ročně. Na tom můžeme pracovat nejen díky lákavému výstavnímu plánu, ale především práci s publikem. Strategický směr, jakým by se měla instituce ubírat, vychází z analýz vypracovaných v rámci externího průzkumu, které ukazují, co naši návštěvníci oceňují, ale také místa, kde je potenciál pro rozvoj," uvedla Knastová.

Podle výročních zpráv NGP navštívilo galerii loni 282.812 lidí. Čísla ale ovlivnila pandemie, galerie byla pro veřejnost uzavřená 105 dnů. Nejvíce navštěvovaným objektem byl Veletržní palác se 160.615 hosty. Nejnavštěvovanější výstavou se stal Rembrandt: Portrét člověka s průměrnou denní návštěvností 649 lidí, přičemž celkem výstavu vidělo 26.629 lidí.

V roce 2019 objekty NGP navštívilo 663.492 lidí, nejnavštěvovanější byl taktéž Veletržní palác s 231.271 diváky, palác Kinských navštívilo 231.271 lidí. O rok dříve byla celková návštěvnost NGP 711.928 lidí a v roce 2017 to bylo 691.285 lidí.

Knastová říká, že jejím cílem je otevřít galerii i těm skupinám návštěvníků, kteří by do galerie běžně nezavítali, a zprostředkovat obsahy výstav jinými formami, než jsou běžné prohlídky. Galerie se má více otevřít skupinám lidí s různými typy znevýhodnění, třeba on-line přednáškami tlumočenými do znakového jazyka, spoluprací s pedagogy speciálních škol pro neslyšící a propojením s kulturou této komunity. Uvedla také, že do galerie více chodí ženy, a je tedy třeba nalákat muže.

NGP letos uvede ještě čtyři výstavy, představí třeba fenomén falz

Národní galerie Praha uvede do konce roku ještě čtyři výstavy, představí například fenomén falz v uměleckém provozu nebo buddhistické umění. Na příští rok plánuje nové expozice ve Veletržním paláci či rozsáhlou výstavu věnovanou Josefu Mánesovi. Na jaro se plánuje projekt ve spolupráci s pařížskou galerií Centre Pompidou u příležitosti předání předsednictví Česku a Francii v Radě Evropské unie. Na tiskové konferenci o plánovaných výstavách dnes informovali kurátoři NGP. Galerie také plánuje pokročit v digitalizaci svých sbírek.

Podle webu Otevřené sbírky má NGP on-line jen 3512 položek z téměř 400.000 sbírkových předmětů. Podle počtu exponátů je 12. největší veřejnou sbírkovou institucí v ČR, co do počtu digitalizovaných artefaktů je až ve čtvrté desítce.

Nejbližší dvě výstavy NGP jsou Digitální blízkost a Cena empatie, které začnou 11. listopadu. Digitální blízkost poukáže na technologie a intimitu, dvě tradičně protikladné oblasti, které jsou dnes pevně propojené a vzájemně jedna druhou transformovaly, uvedl kurátor Michal Novotný. Výstava Cena empatie představí díla vítězek stejnojmenné ceny Romany Drdové a Lenky Záhorkové. Cenu udílí NGP ve spolupráci se sponzorem. Záhorková otevírá mezigenerační dialog, upozorňuje na problémy a hodnoty spojené se stářím, Drdová se zabývá ekologickou problematikou a autorskou módou orientovanou na udržitelnost.

Výstava Falza? Falza! nabídne od 19. listopadu ve Šternberském paláci napodobeniny středověkých obrazů, soch i kreseb, falza vzniklá ve stylu holandských mistrů 17. století i padělky obrazů známých českých malířů 19. a 20. století. Součástí bude několik falz ze zahraničních sbírek, jež proslavila své tvůrce po celém světě. Výstava podle kurátorky Olgy Kotkové odhalí procesy metodologie detekce falz.

Výstava s názvem Buddha zblízka začne 3. prosince ve Valdštejnské jízdárně a představí umění, které zprostředkovává jednu z nejvýznamnějších myšlenkových tradic rozšířenou napříč asijskými kulturami. Výstava ukáže 170 děl buddhistického umění doplněných audiovizuálními prvky. Raritou je podle kurátorů japonský obrazový svitek z přelomu 17. a 18. století s námětem legendy Buddhova života, který bude poprvé k vidění v celé své délce 15 metrů i v digitální podobě na webu NGP.

V září začne výstava V kroužcích dýmu, jejímž tématem je motiv zobrazení umělce jako kuřáka v českém výtvarném umění přelomu 19. a 20. století a meziválečného období. Výstava Josef Mánes od října ve Valdštejnské jízdárně po více než 50 letech představí rozsáhlé dílo jednoho z nejvýznamnějších českých umělců 19. století v kontextu nového badatelského zpracování a restaurátorského průzkumu a slibuje nahlédnout také pod vrstvu stereotypů spojených s jeho dílem.

NGP v příštím roce uvede i retrospektivní výstavu umělkyně Markéty Othové a vrátí se také prezentace laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého určené vizuálním umělcům do 35 let.