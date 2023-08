Ředitelem GIBS by se měl stát náměstek Hendrych, návrh projednal výbor

Novým ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) by se měl stát dosavadní náměstek inspekce Vít Hendrych (na snímku z 31. srpna 2023 při rozhovoru s novináři).

Praha - Novým ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) by se měl stát dosavadní náměstek inspekce Vít Hendrych. Návrh vlády na jeho jmenování dnes projednal sněmovní bezpečnostní výbor, předseda vlády Petr Fiala (ODS) by ho měl do funkce jmenovat ve středu. Hendrych má ve funkci nahradit Radima Dragouna, kterému dnes končí pětileté funkční období a který minulý týden zvítězil ve výběrovém řízení na pozici olomouckého vrchního státního zástupce.

"Je zřejmé, že pan plukovník Hendrych má řadu zkušeností z bezpečnostních sborů, s prací v bezpečnostní komunitě," řekl na jednání výboru Fiala. Připomněl, že Hendrych jako náměstek na inspekci pracuje od roku 2019. "Takže velmi dobře zná práci v této bezpečnostní složce," uvedl Fiala. GIBS podle něj v současnosti funguje kvalitně. "Jmenování pana Hendrycha chápu jako krok k zachování integrity GIBS," dodal premiér. Stanovení Hendrycha do funkce by měla ve středu ještě potvrdit vláda, Fiala ho chce jmenovat ve stejný den.

"Vzhledem k tomu, že jsem pět let působil ve vedení generální inspekce, předpokládám, že kontinuita bude navázána. Hodlám pokračovat ve věcech, které jsme zahájili před pěti lety, kdy jsem se účastnil reorganizace generální inspekce, kdy jsme změnili některé priority, více klademe důraz na efektivitu trestního řízení, na zlepšení vztahů se soustavou státního zastupitelství," uvedl Hendrych. Důraz chce klást i na zvýšení technologických dovedností úřadu či utužování mezinárodních vztahů.

Hendrych začínal jako policista, později působil v Bezpečnostní informační službě (BIS). Zhruba deset let pracoval v bezpečnostní divizi polostátní energetické firmy ČEZ a mezi roky 2015 a 2018 byl ředitelem bezpečnostního odboru na ministerstvu dopravy.

Dragouna minulý týden výběrová komise doporučila na pozici vrchního státního zástupce v Olomouci. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž následně uvedl, že ho v nejbližších dnech navrhne ke jmenování ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS).

GIBS vznikla 1. ledna 2012. Dragoun je třetím ředitelem této bezpečnostní složky. Ve funkci vystřídal Michala Murína, který na vedení GIBS počátkem května 2018 rezignoval po sporech s tehdejším premiérem Andrejem Babišem (ANO). Dragoun uspěl mezi 12 uchazeči před výběrovou komisí. Nyní vláda výběrové řízení nezorganizovala, což na jednání výboru zmínili někteří opoziční poslanci. Podle Fialy se ale výběrové řízení běžně na pozici ředitele GIBS nekoná.

Inspekce prověřuje a stíhá příslušníky policie, celní správy a vězeňské služby, u občanských zaměstnanců se zajímá o trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem pracovních úkolů. Stíhá také příslušníky inspekce. Dříve trestné činy u policie řešila Inspekce Policie České republiky, její předchůdkyní byla Inspekce ministra vnitra.