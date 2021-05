Ředitelé ZŠ a učitelský spolek jsou proti prodloužení školního roku

Praha - Asociace ředitelů základních škol a spolek Učitelská platforma jsou proti možnosti prodloužení letošního školního roku do období letních prázdnin. Podle nich byla distanční výuka pro žáky, rodiče i samotné učitele podstatně náročnější než škola v běžném režimu. Zástupci obou organizací to dnes ČTK sdělili v tiskové zprávě.

O možnosti prodloužení školního roku do prázdnin se v důsledku epidemie covidu-19 a výuky na dálku hovořilo už loni, školní rok ale nakonec skončil jako obvykle na konci června. V aktuálním školním roce se debata otevřela znovu. V dubnu například v pořadu Epicentrum bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že by byl pro prodloužení školního roku o jeden měsíc letních prázdnin. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) to odmítl. Jeho úřad místo toho chce v létě podpořit pořádání letních doučovacích kempů, které by měly pomoci snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání a podpořit duševního zdraví školáků.

Zástupci Asociace ředitelů základní škol a Učitelské platformy dnes zdůraznili, že výuka se ani v době uzavření škol nepřerušila. Zaměstnanci podle nich pracovali v obtížnějších podmínkách než běžně a podobně náročné to bylo i pro žáky, kteří se museli dál učit a plnit úkoly. Podle zástupců obou organizací si proto nyní všichni zaslouží o prázdninách odpočinout.

Podle člena rady asociace Luboše Zajíce se sice žáci na dálku možná nenaučili veškerý obvyklý obsah učiva, ale na druhou stranu se víc seznámili s digitálními technologiemi a osvojili si spoustu nových dovedností, jako třeba samostatnost a organizaci svého času. "Pokud někdo cítí, že by se jeho děti měly dovzdělat, ať využije možnosti letních kempů. Plošné zkrácení prázdnin pro všechny nedává žádný smysl," doplnila předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová. Upozornila zároveň, že učitelé mají nárok na zákonem stanovenou dovolenou a prodloužení výuky do prázdnin by kromě jiného mohlo ohrozit letní tábory a rodinné dovolené.

Podle březnové zprávy České školní inspekce se do distanční výuky nezapojilo přibližně 10.000 žáků. Přibližně 50.000 dětí se podle inspekce z důvodu nedostatečného technického vybavení ještě na začátku letošního roku učilo na dálku bez zapojení do on-line výuky, i když na ni přešla drtivá většina škol. V základních a středních školách v ČR je přibližně 1,4 milionu žáků.

Spolek Učitelská platforma sdružuje asi 900 pedagogů a má facebookovou skupinu s 16.400 členy. Učitelů v ČR je podle ministerstva školství kolem 170.000.