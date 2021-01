Ředitelé: Výuka on-line je teď podobná jako na podzim, sílí únava

Praha - Výuka na dálku, ke které se dnes po vánočních prázdninách kvůli zhoršení epidemie covidu-19 vrátili všichni žáci běžných škol kromě prvňáků a druháků, se nyní nebude moc lišit od distančního vzdělávání na podzim. Většina prvňáků a druháků se do lavic vrátila. Školy zároveň čekají na informace o tom, jak by mělo vypadat pololetní vysvědčení. Vyplývá to z odpovědí ředitelů škol, které oslovila ČTK. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého strach rodičů z nákazy covidem-19 spíše slábne, i když epidemie naopak sílí.

"Výuka na dálku bude téměř stejná jako na podzim. Problém je, že čím déle to trvá, tím více je lidí, kteří už jsou z toho nešťastní," řekl. Podle něj nyní i kvůli únavě z dlouhotrvající kritické situace mimo jiné klesá množství rodičů, kteří nejsou ochotní kvůli obavám z nákazy své dítě do školy poslat. Prezenční výuku mají nyní prvňáci a druháci. "Postupně přibývá rodičů, které nám své děti posílají (do školy)," řekl.

Pokud rodiče trvají na tom, aby dítě zůstalo doma, mohou se domluvit na individuálním vzdělávání dítěte. Takových žáků ale není moc. Například v ZŠ Jižní na pražském Spořilově podle ředitele Daniela Kaisera nechodily do školy v prosinci kvůli obavám z nákazy asi dvě děti. Kolik je jich nyní, zatím neví. V ZŠ Podbělohorská na pražském Smíchově v závěru loňského roku chodili do školy prvňáci a druháci všichni, řekla ředitelka Jitka Vlčková. Ani ona zatím neměla informace o tom, jak je to nyní.

Podle Černého nyní školy čekají na informace o tom, jakým způsobem by měly děti hodnotit na pololetním vysvědčení. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) už dříve s ohledem na výuku na dálku pedagogům doporučil, aby tolik neznámkovali a více se přikláněli k takzvanému formativnímu hodnocení, které dává žákům zpětnou vazbu k lepšímu učení. Mluvčí ministerstva Aneta Lednová v prosinci uvedla, že úřad počítá s tím, že školám k hodnocení prvního pololetí poskytne další podporu. Podle Černého by školy měly mít možnost pololetní vysvědčení třeba o pár týdnů odložit. Podle současné organizace školního roku ho mají žákům rozdat ve čtvrtek 28. ledna.

Podle šéfa asociace by také bylo vhodné, kdyby se co nejdříve mohli do škol vrátit deváťáci, které na jaře čekají přijímací zkoušky na střední školy. Nyní sice mají možnost individuálních konzultací, to je ale podle Černého pro jejich přípravu často nedostatečné. "Slíbili jsme jim proto, že jakmile je pustí do školy, tak jim uděláme nějaké doučovací kroužky," řekl ředitel ZŠ Jižní. Tato škola také upravila rozvrh pro on-line výuku tak, aby třídy mohly pracovat i v menších skupinách třeba po deseti a vzdělávání bylo efektivnější. Podle upraveného rozvrhu pro distanční vzdělávání učí nyní rovněž ZŠ Podbělohorská na Smíchově.